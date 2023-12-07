Укрзалізниця запустила сервіс замовлення квитків для військовослужбовців

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Де забронювати квиток

У разі відсутності квитків у продажу забронювати їх військовослужбовці можуть онлайн за цим посиланням.

«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Деталі

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником е-mail прийде спеціальний код. Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, предʼявивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно.

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Військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів, з якими разом збираються в дорогу.

Укрзалізниці нагадали, що раніше військовослужбовці бронювали квитки через військового коменданта. Це значно ускладнювало процес та фактично унеможливлювало поїздку день у день. Адже було необхідно спочатку здійснити особистий візит до військового коменданта, а потім на вокзал, щоб викупити квиток.