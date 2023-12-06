Укрзалізниця з 10 грудня підвищить вартість квитків на міжнародні перевезення

Укрзалізниця підвищить вартість квитків на міжнародні пасажирські перевезення від 3% до 72% залежно від напрямку для продовження оновлення рухомого складу. Про це повідомила пресслужба УЗ.

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Причина підвищення

«Збитки від пасажирських перевезень становлять понад 12 млрд грн. Зміна тарифів дасть змогу Укрзалізниці утримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду в сполученнях усередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка активно триває навіть під час широкомасштабного вторгнення», — йдеться в релізі компанії у вівторок.

Які маршрути подорожчають

Згідно з ним вартість квитків на найдефіцитніший потяг Київ — Варшава — Київ зросте на 72%, однак будуть доступні дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку, ціна яких зросте не так суттєво.

Зокрема, залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма, звідки можна пересісти на Варшаву, й у зворотному напрямку зросте: на потяги з Дніпра — у межах 4−11%, з Харкова — 17−48%, з Києва — 15−47%.

Крім того, у межах 3% зросте вартість проїзду в нічних потягах до Відня й Перемишля.

На проїзд в «Інтерсіті+» Київ — Перемишль — Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — у діапазоні 37−49%.

У компанії повідомили, що без змін залишиться вартість квитків на потяги до Кишинева й Будапешта, а також на соціально важливі приміські перевезення.

Нові тарифи почнуть діяти із введенням нового графіка руху пасажирських потягів — з 10 грудня 2023 року.