Ціни на золото відійшли від рекордних максимумів

Ціни на золото трохи змінилися на азіатських торгах у середу після різкого падіння з рекордних максимумів цього тижня. Трейдери тепер шукають нових сигналів про те, коли Федеральна резервна система США почне знижувати відсоткову ставку. Про це пише Investing.

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Чому золото подешевшало

М'якіші, ніж очікувалося, дані з вакансій від JOLTs за жовтень підштовхнули деякі надії на охолодження ринку праці. Однак увага, як і раніше, зосереджена на майбутніх даних з вакансій у несільськогосподарському секторі США за листопад, які мають бути опубліковані цієї п'ятниці.

Жовтий метал почав тиждень із рекордних максимумів, що перевищують $2100 за унцію, чому сприяли, схоже, менш «яструбині» коментарі голови ФРС Джерома Пауелла, а також попит на безпечний притулок, що збільшився, після сплеску напруженості на Близькому Сході.

Однак потім ціни різко відступили від рекордних піків, оскільки невизначеність щодо ФРС допомогла долару повернути втрачені позиції. Ціни на золото, як і раніше, торгуються значно вищими за позначку $2000 за унцію.

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Торги на біржі

До 00:08 за східним часом (05:08 за Грінвічем) спотове золото зросло на 0,1% до $2021,61 за унцію, а ф'ючерс на золото з терміном, що закінчується в лютому, зріс на 0,1% до $2039,00 за унцію.

Хоча інвестори були переконані, що ФРС більше не підвищуватиме відсоткову ставку, вони, як і раніше, не впевнені в тому, коли саме центральний банк планує почати знижувати ставку.

Ціни на ф'ючерси на федеральні фонди показують, що трейдери оцінюють можливість того, що ФРС почне знижувати ставку вже в березні 2024 року, більш ніж 50%. Ф'ючерси також вказують на ймовірність понад 90%, що ФРС збереже ставку без змін у грудні.

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Проте центральний банк не давав таких вказівок і заявив, що ставка здебільшого залишиться підвищеною ще довгий час, якщо не станеться подальше виражене зниження інфляції. Інфляція у США, як і раніше, значно перевищує річний цільовий показник ФРС 2%, а ринок праці залишається відносно сильним.

У третьому кварталі економіка США також залишалася загалом стійкою і натомість стабільних споживчих витрат.

Невизначеність щодо планів ФРС щодо зниження ставки змушує сумніватися у подальшому зростанні золота, оскільки висока відсоткова ставка підвищує альтернативні витрати інвестування у жовтий метал.

Однак ознаки погіршення економічних умов у всьому світі, особливо в Китаї та єврозоні, все ще можуть призвести до того, що золото почне залучати кошти в «тихі гавані».

Ціни на мідь

Серед промислових металів ціни на мідь зросли в середу, відновлюючись після дводенного спаду, викликаного зростанням побоювань головного імпортера — Китаю.

Ф'ючерс на мідь із терміном у березні виріс на 0,6% до $3,8068 за унцію, після того, як втратив майже 4% за останні дві сесії.

Побоювання з приводу Китаю посилилися цього тижня після того, як рейтингове агентство Moody's повідомило про можливе зниження кредитного рейтингу країни, посилаючись на ризики, пов'язані зі спадом на ринку нерухомості, а також на відсутність чіткої політичної підтримки з боку Пекіна.

Це попередження, у поєднанні з ознаками економічної слабкості, що триває в Китаї, посилило побоювання з приводу зниження попиту на мідь у 2024 році.

Прогнози аналітиків

На думку аналітиків, ціни на золото зараз знаходяться на шляху, на якому можуть досягти нових максимумів наступного року і можуть залишатися вищими за рівень 2 000 доларів США.

Як аргументи вони наводять геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара США та можливе зниження процентної ставки в США.