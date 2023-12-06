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6 грудня 2023, 11:35

У Лугано приймають біткоїн і USDT для оплати податків: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптоплатформа Shadow залучила $9 млн інвестицій

Криптовалютна платформа Shadow залучила $9 млн інвестицій під час посівного раунду фінансування. Кошти підуть на створення рішень для скорочення витрат на розробку Ethereum-проєктів. Про це повідомляє The Block.

Раунд фінансування очолила компанія Paradigm. Крім цього інвестиції надійшли від таких контрагентів, як:

Представники Shadow зазначають, що перший продукт компанії вже доступний для демонстрації. Він дає змогу людині «доповнити будь-який контракт, щоб отримати точні дані за допомогою користувацьких подій і функцій перегляду». Для цього платформа використовує так звані тіньові форки.

Під останніми маються на увазі приватні середовища виконання, що відображають стан блокчейну в режимі реального часу.

За словами технічного директора Shadow Емілії Хсіа (Emily Hsia), компанія спрямує кошти на найняття інженерів. Це дасть змогу прискорити процес розробки продуктів криптоплатформи.

У Лугано почали приймати біткоїн і USDT для оплати податків

Швейцарське місто Лугано розширило можливості оплати податкових рахунків та інших муніципальних послуг. Починаючи з 5 грудня, його жителі можуть вносити платежі за допомогою біткоїна і стейблкоїна USDT. Про це повідомляє компанія Bitcoin Suisse.

Громадяни міста та компанії Лугано зможуть оплачувати рахунки криптовалютою, незалежно від типу послуги та розміру платежу. Для проведення транзакції необхідно відсканувати QR-код у квитанції за допомогою смартфона, а потім підтвердити її в додатку.

Ініціатива Лугано в галузі криптовалют є частиною «плану Б» — спільної ініціативи з Tether — компанією-емітентом стейблкоїна USDT — щодо використання біткоїна як основи для перетворення фінансової системи міста.

Bitcoin Suisse виступив технічним партнером в інтегрованому платіжному рішенні.

У BitPay додали підтримку Litecoin для оплати продуктів Microsoft

Постачальник платіжних послуг BitPay додав підтримку криптовалюти Litecoin. Клієнти сервісу зможуть поповнювати свої облікові записи Microsoft за допомогою токенів LTC. Про це повідомляє пресслужба BitPay.

Крім Litecoin, платформа BitPay підтримує такі криптовалюти, як біткоїн, Ethereum, Dogecoin, XRP, стейблкоїни BUSD і USDC та інші активи.

Мем-токен ORDI за тиждень зріс на 160%

Ринкова капіталізація мем-токена ORDI перевищила $1 млрд.

Ціна ORDI наближається до рубежу в $60 і наразі становить $52,2. Токен посідає 61 місце в рейтингу CoinGecko.

За добу актив зріс на 5,1%, за 7 днів — на 160%, за місяць — на 600%.

Джерело: Мінфін
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