Вартість біткоїна пробила рівень $43 500

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На графіку нижче видно, що висхідний рух ціни супроводжується сплеском обсягів торгів:

Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну» станом на ранок 6 грудня вартість біткоїна становить — $43, 741.

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«За традицією» зростання біткоїна оживило ширший ринок. Однак жоден альткоїн з топ-10 поки не перевершив флагмана за темпами зростання:

Дані: CoinGecko

За даними CoinGlass, за добу ліквідації зазнали позиції на суму $233,63 млн, з яких короткі — понад $150 млн.

Сукупна капіталізація ринку криптовалюту становить $1,65 трлн. Індекс домінування біткоїна — 51,3%.

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», 3 грудня біткоїн досяг максимуму за півтора роки, піднявшись вище за $40 тисяч. Станом на 4 грудня (09:23 за Києвом) вартість біткоїна становила $41,414.

Біткоїн цього року виріс більш ніж на 140%, і багато хто з оптимізмом дивиться на те, що це зростання продовжиться і в 2024 році.

Останній рекордний максимум цифрової валюти у розмірі майже $69 тис. було досягнуто у листопаді 2021 року.

З того часу криптоіндустрія зіткнулася з безліччю проблем: від краху монет та проєктів до банкрутств та кримінальних процесів. FTX — колись одна з найбільших бірж у світі — впала, а її засновнику Сему Бенкману-Фріду загрожує понад 100 років ув'язнення після того, як його визнали винним за семи пунктами звинувачення у шахрайстві.

Тим часом глава Binance Чанпен Чжао визнав себе винним за кримінальними звинуваченнями і пішов з посади генерального директора компанії в рамках угоди з Міністерством юстиції США про сплату штрафу у розмірі $4,3 млрд.

Багато хто в галузі вважає, що ці дві справи підвели межу під проблемами, які переслідували ринок криптовалют.