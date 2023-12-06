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6 грудня 2023, 8:05

Вартість біткоїна пробила рівень $43 500

5 грудня перша криптовалюта знову продемонструвала впевнене зростання, подолавши рубіж $43 500, пише Forklog.

5 грудня перша криптовалюта знову продемонструвала впевнене зростання, подолавши рубіж $43 500, пише Forklog.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗростання біткоїнаНа графіку нижче видно, що висхідний рух ціни супроводжується сплеском обсягів торгів:Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну» станом на ранок 6 грудня вартість біткоїна становить —Читайте: Біткоїн може зрости до $100 тис. у 2024 році: крипто-боси пояснили чому«За традицією» зростання біткоїна оживило ширший ринок.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання біткоїна

На графіку нижче видно, що висхідний рух ціни супроводжується сплеском обсягів торгів:

Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну» станом на ранок 6 грудня вартість біткоїна становить — $43, 741.

Читайте: Біткоїн може зрости до $100 тис. у 2024 році: крипто-боси пояснили чому

«За традицією» зростання біткоїна оживило ширший ринок. Однак жоден альткоїн з топ-10 поки не перевершив флагмана за темпами зростання:

Дані: CoinGecko

За даними CoinGlass, за добу ліквідації зазнали позиції на суму $233,63 млн, з яких короткі — понад $150 млн.

Сукупна капіталізація ринку криптовалюту становить $1,65 трлн. Індекс домінування біткоїна — 51,3%.

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», 3 грудня біткоїн досяг максимуму за півтора роки, піднявшись вище за $40 тисяч. Станом на 4 грудня (09:23 за Києвом) вартість біткоїна становила $41,414.

Біткоїн цього року виріс більш ніж на 140%, і багато хто з оптимізмом дивиться на те, що це зростання продовжиться і в 2024 році.

Останній рекордний максимум цифрової валюти у розмірі майже $69 тис. було досягнуто у листопаді 2021 року.

З того часу криптоіндустрія зіткнулася з безліччю проблем: від краху монет та проєктів до банкрутств та кримінальних процесів. FTX — колись одна з найбільших бірж у світі — впала, а її засновнику Сему Бенкману-Фріду загрожує понад 100 років ув'язнення після того, як його визнали винним за семи пунктами звинувачення у шахрайстві.

Тим часом глава Binance Чанпен Чжао визнав себе винним за кримінальними звинуваченнями і пішов з посади генерального директора компанії в рамках угоди з Міністерством юстиції США про сплату штрафу у розмірі $4,3 млрд.

Багато хто в галузі вважає, що ці дві справи підвели межу під проблемами, які переслідували ринок криптовалют.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
0
Bookseller
Bookseller
6 грудня 2023, 8:33
#
Зато комиссии за транзакции 15 баксов! Вчера сделал перевод 0.02 битка с комиссией 4.35 бакса, так до сих пор и висит неподтверждённая. Хочу на карту трасти плюс немножко денег добавить… Буду ждать, не стану платить больше!
+
0
JWT
JWT
6 грудня 2023, 10:39
#
Бачу: крипта too the moon
Очікую: новий воєнний конфлікт у світі
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
6 грудня 2023, 10:41
#
Ще залишилися такі, хто сумнівається в 100К в 2024—2025-х?:)
+
0
19226191
19226191
6 грудня 2023, 11:44
#
Я
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 грудня 2023, 10:53
#
То не пропадайте в 2024—2025-х роках. Визнаєте, що помилялися.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
6 грудня 2023, 11:48
#
Зная, что такое биткоин, то вероятность 50/50. если такими темпами расти, то он 100к должен достичь уже к концу года. зачем мелочиться? но он может достичь 60к, а потом снова сходить на 20к. тем более это цифра 100к такая красивая. по большому счёту фапают на неё те, кто случайно затарился ещё по $1000. а кто зашёл по 40к, для тех это всего лишь прирост в 2,5 раза. он бывает +/- раз в 4 года. но эти 4 года — это ад для нервов.
+
+15
19226191
19226191
6 грудня 2023, 11:53
#
Звичайно! Тут як із доларом по 50 гривень. Якщо кожна собака із підворотні гавкає по долар по 50, то він не буде по 50 (у короткостроковій перспективі). Так само і тут — якщо у всіх новинах скажуть, що біток буде по 100 000, то це буде явно ведмежий сигнал для ринку
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