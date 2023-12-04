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4 грудня 2023, 15:35

В Іспанії найбільші ЗМІ подали позов проти Meta на €550 мільйонів

Іспанські ЗМІ подали позов проти компанії Meta на €550 мільйонів. Цукерберга та його компанію звинувачують у недобросовісній конкуренції у сфері реклами. Про це пише Reuters.

Іспанські ЗМІ подали позов проти компанії Meta на €550 мільйонів.

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Суть позову

Позивачем є медіа асоціація, яка об'єднує 83 іспанські ЗМІ, зокрема й головну газету країни El Pais. У своїй заяві адвокати асоціації зазначають, що Meta «масово» та «систематично» використовує персональні дані користувачів своїх платформ Facebook, Instagram і Whatsapp, що дозволяє їй отримати несправедливу перевагу при розробці та пропозиції персоналізованої реклами, що є недобросовісною конкуренцією.

Позивачі вважають, що компанія Meta використовує персональні дані, отримані без явної згоди клієнтів, і цим порушує правила захисту даних.

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Передісторія

Це вже не вперше іспанські ЗМІ подають подібний позов до техногігантів. У 2014 році уряд Іспанії змусив закрити в країні службу Google News компанії Alphabet до 2022 року.

У травні компанія Metа була оштрафована провідним регулятором конфіденційності в Європейському Союзі на рекордну суму €1,2 млрд за обробку інформації про користувачів і передачу даних користувачів у США.

У жовтні Meta запустила для користувачів Facebook та Instagram в ЄС, Європейській економічній зоні та Швейцарії платну можливість перегляду цих соціальних мереж без реклами.

Джерело: Мінфін
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