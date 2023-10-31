Meta запускає для користувачів Facebook та Instagram в ЄС платну підписку без реклами

Вартість підписки

Оформити передплату користувачі соцмереж можуть у листопаді. Щомісячна передплата коштуватиме 9,99 євро для користувачів ПК та 12,99 євро — у додатках на iOS та Android.

До 1 березня 2024 року передплата покриє всі облікові записи користувача. А з 1 березня 2024 року за кожен додатковий акаунт користувач буде змушений платити щомісяця 6 євро з браузера та 8 євро — на iOS і Android.

Можливість користуватися Facebook та Instagram безкоштовно з рекламою збережеться.