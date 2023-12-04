Перевірка в «Київміськбуді»: Аудитори не виявили фінансових порушень

Перевірка Київміськбуду

У середині листопада спеціально створена контрольна комісія Київської міськради ознайомилася з висновками аудиту і затвердила проміжний звіт результатів. У офіційному повідомленні сказано, що жодних порушень знайдено не було.

Комісія рекомендувала посилити контроль за фінансово-економічною діяльністю, збільшити склад Наглядової ради до п’яти осіб та придбати у «Київміськбуду» житло й обʼєкти соціальної інфраструктури.

У своїх висновках комісія посилається на результати фінансового прогнозування, яке здійснила Ernst & Young. Водночас не згадуються ще дві компанії, які займалися аудитом — Baker Tilly та «НХД-Аудіт».

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Аудитори Baker Tilly у своєму звіті повідомили, що компанія значно залежить від позикових коштів і станом на кінець 2022 року здатна фінансувати лише 8,7% активів за рахунок власних коштів, на кінець першого півріччя 2023 року — 9%.

Маловідома аудиторська фірма «НХД-Аудіт» юристки Євгенії Вакуленко надала ключовий висновок, що фінансових порушень у компанії зафіксовано не було.

Ernst & Young не перевіряв історичні показники діяльності компанії, а усі свої розрахунки проводив на основі даних, отриманих від представників «Київміськбуду».

За консервативним сценарієм, який виглядає як найбільш реальний, компанії необхідно $272,5 млн дофінансування для покриття дефіциту коштів.

Водночас інвестори житла вимагають не визнавати результати аудиту, змінити менеджмент компанії та розглядати ситуацію по кожному ЖК окремо.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що «аудитори встановили, що діяльність «Київміськбуду» була порушена через зовнішні фактори — COVID-19, повномасштабну війну, фактор «Укрбуду».

Передісторія

6 липня наглядова рада та правління ПрАТ «Київміськбуд» вирішили провести аудит компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм, голова компанії Ігор Кушнір відсторонений від роботи.

20 липня правоохоронні органи проводили слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних зі столичним забудовником.

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Ключова проблема «Київміськбуду» — як і більшість гравців на будівельному ринку України, компанія роками працювала за моделлю перехресного фінансування, коли будівництво здійснюється виключно за рахунок коштів нових інвесторів.

Головний ризик такої схеми — кошти не мають цільового призначення та ніким не контролюються, тож забудовник може перекидати кошти з одного обʼєкта на інший.