Перевірка в «Київміськбуді»: Аудитори не виявили фінансових порушень

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 грудня 2023, 13:16

Перевірка в «Київміськбуді»: Аудитори не виявили фінансових порушень

Аудиторська фірма «НХД-Аудіт» не зафіксувала фінансових порушень у «Київміськбуді» у 2020−2022 роках та в першому кварталі 2023-го, пише NV Бізнес.

Аудиторська фірма «НХД-Аудіт» не зафіксувала фінансових порушень у «Київміськбуді» у 2020−2022 роках та в першому кварталі 2023-го, пише NV Бізнес. ►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПеревірка КиївміськбудуУ середині листопада спеціально створена контрольна комісія Київської міськради ознайомилася з висновками аудиту і затвердила проміжний звіт результатів.
Фото: antikor.com.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перевірка Київміськбуду

У середині листопада спеціально створена контрольна комісія Київської міськради ознайомилася з висновками аудиту і затвердила проміжний звіт результатів. У офіційному повідомленні сказано, що жодних порушень знайдено не було.

Комісія рекомендувала посилити контроль за фінансово-економічною діяльністю, збільшити склад Наглядової ради до п’яти осіб та придбати у «Київміськбуду» житло й обʼєкти соціальної інфраструктури.

У своїх висновках комісія посилається на результати фінансового прогнозування, яке здійснила Ernst & Young. Водночас не згадуються ще дві компанії, які займалися аудитом — Baker Tilly та «НХД-Аудіт».

Читайте: Компанія з «Великої четвірки» розпочала аудиторську перевірку в Київміськбуді

Аудитори Baker Tilly у своєму звіті повідомили, що компанія значно залежить від позикових коштів і станом на кінець 2022 року здатна фінансувати лише 8,7% активів за рахунок власних коштів, на кінець першого півріччя 2023 року — 9%.

Маловідома аудиторська фірма «НХД-Аудіт» юристки Євгенії Вакуленко надала ключовий висновок, що фінансових порушень у компанії зафіксовано не було.

Ernst & Young не перевіряв історичні показники діяльності компанії, а усі свої розрахунки проводив на основі даних, отриманих від представників «Київміськбуду».

За консервативним сценарієм, який виглядає як найбільш реальний, компанії необхідно $272,5 млн дофінансування для покриття дефіциту коштів.

Водночас інвестори житла вимагають не визнавати результати аудиту, змінити менеджмент компанії та розглядати ситуацію по кожному ЖК окремо.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що «аудитори встановили, що діяльність «Київміськбуду» була порушена через зовнішні фактори — COVID-19, повномасштабну війну, фактор «Укрбуду».

Передісторія

6 липня наглядова рада та правління ПрАТ «Київміськбуд» вирішили провести аудит компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм, голова компанії Ігор Кушнір відсторонений від роботи.

20 липня правоохоронні органи проводили слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних зі столичним забудовником.

Читайте: Голова Київміськбуду виїхав за кордон із довідкою про інвалідність та підкорив Еверест. У пресслужбі прокоментували

Ключова проблема «Київміськбуду» — як і більшість гравців на будівельному ринку України, компанія роками працювала за моделлю перехресного фінансування, коли будівництво здійснюється виключно за рахунок коштів нових інвесторів.

Головний ризик такої схеми — кошти не мають цільового призначення та ніким не контролюються, тож забудовник може перекидати кошти з одного обʼєкта на інший.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами