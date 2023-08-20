Компанія з «Великої четвірки» розпочала аудиторську перевірку в Київміськбуді

Аудиторська компанія EY Ukraine почала перевірку в Київміськбуді. Про це повідомила пресслужба КМДА у відповідь на запит « Інтерфакс-Україна ». Рішення про перевірку фінансової діяльності підприємства ухвалила його наглядова рада.

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Перевірка Київміськбуду

«Перевірку розпочато. З аудиторських компаній так званої Великої четвірки до перевірки залучено ТОВ „Ернст енд Янг“. Кошти на оплату послуг незалежного аудиторського субʼєкта діяльності з міського бюджету залучати не планується», — зазначив директор департаменту комунальної власності КМДА Андрій Гудзь.

Він додав, що оплата послуг аудиторів здійснюватиметься за рахунок коштів Київміськбуду.

При цьому інформації про роботу субʼєкта аудиторської діяльності щодо інших підприємств комунальної власності немає.

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Спеціальна перевірка фінансової діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд» охоплює період 2020−2023 років. З огляду на це та обсяг роботи результати перевірки очікується отримати орієнтовно в середині жовтня 2023-го, йдеться у повідомленні.

Гудзь зазначив, що остаточні результати та висновки перевірки буде доведено до відома наглядової ради компанії, тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд», а також громадськості.

Передісторія

6 липня наглядова рада та правління ПрАТ «Київміськбуд» вирішили провести аудит компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм, голова компанії Ігор Кушнір відсторонений від роботи.

20 липня правоохоронні органи проводили слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних зі столичним забудовником.

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Ключова проблема «Київміськбуду» — як і більшість гравців на будівельному ринку України, компанія роками працювала за моделлю перехресного фінансування, коли будівництво здійснюється виключно за рахунок коштів нових інвесторів.

Головний ризик такої схеми — кошти не мають цільового призначення та ніким не контролюються, тож забудовник може перекидати кошти з одного обʼєкта на інший.