Україна може не отримати €50 мільярдів від ЄС — FT

Україна через суперечки в ЄС щодо бюджету може не отримати €50 мільярдів допомоги. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

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Причини суперечок

Як пише видання, проблема полягає у тому, що на виборах у Нідерландах перемогли ультраправі політики, на чолі з Гертом Вілдерсом, а також на суперечку впливає рішення німецького суду, що обмежує державні запозичення.

За словами неназваних європейських посадовців, країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо поповнення спільного бюджету, включаючи кошти для України. На думку співрозмовника, домовитись буде «дуже, дуже складно».

«Це момент істини. Якщо ви говорите, що підтримуєте Україну, ви повинні зробити крок назустріч», — сказав один зі співрозмовників видання.

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Водночас прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в інтерв'ю Financial Times заявив, щ «вкрай важливо, щоб підтримка України продовжувалася і щоб ми, європейці, відігравали свою роль».

Що буде, якщо Україна не отримає кошти

Якщо Україна не отримає підтримку від США та Європи, то це ставить під загрозу «макрофінансову стабільність» країни. €50 мільярдів, які обіцяли Києву, дозволили б державі виконувати свої зобов'язання до 2027 року.

€50 мільярдів для України включають €17 мільярдів грантів й €33 мільярди кредитів. Ці кошти мали б піти, зокрема, на вирішення проблем з міграцією (€15 млрд) та інвестиції у «стратегічні технології» (€10 млрд) і майже €19 млрд на виплату відсотків за спільними запозиченнями ЄС.