Україна може не отримати €50 мільярдів від ЄС — FT

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 грудня 2023, 11:19

Україна може не отримати €50 мільярдів від ЄС — FT

Україна через суперечки в ЄС щодо бюджету може не отримати €50 мільярдів допомоги. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Україна через суперечки в ЄС щодо бюджету може не отримати €50 мільярдів допомоги.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причини суперечок

Як пише видання, проблема полягає у тому, що на виборах у Нідерландах перемогли ультраправі політики, на чолі з Гертом Вілдерсом, а також на суперечку впливає рішення німецького суду, що обмежує державні запозичення.

За словами неназваних європейських посадовців, країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо поповнення спільного бюджету, включаючи кошти для України. На думку співрозмовника, домовитись буде «дуже, дуже складно».

«Це момент істини. Якщо ви говорите, що підтримуєте Україну, ви повинні зробити крок назустріч», — сказав один зі співрозмовників видання.

Читайте також: Україна залучить $1,2 мільярда від Світового банку під гарантії Японії

Водночас прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в інтерв'ю Financial Times заявив, щ «вкрай важливо, щоб підтримка України продовжувалася і щоб ми, європейці, відігравали свою роль».

Що буде, якщо Україна не отримає кошти

Якщо Україна не отримає підтримку від США та Європи, то це ставить під загрозу «макрофінансову стабільність» країни. €50 мільярдів, які обіцяли Києву, дозволили б державі виконувати свої зобов'язання до 2027 року.

€50 мільярдів для України включають €17 мільярдів грантів й €33 мільярди кредитів. Ці кошти мали б піти, зокрема, на вирішення проблем з міграцією (€15 млрд) та інвестиції у «стратегічні технології» (€10 млрд) і майже €19 млрд на виплату відсотків за спільними запозиченнями ЄС.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 24

+
+105
godvinik
godvinik
4 грудня 2023, 12:04
#
Праздник жизни на кредитах — агония наконец-то закончится.
С 2008го года Украина так и не смогла очухаться, тогда уже все умерло.
+
+90
kadaad1988
kadaad1988
4 грудня 2023, 12:28
#
Все умерло немного позже в 2014-м…
+
+45
nitrolog
nitrolog
4 грудня 2023, 12:39
#
Все вмерло трохи пізніше в 2019…
+
+15
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 14:21
#
З якого це дива? Кредити так само будуть і далі
+
+128
Робин Гуд
Робин Гуд
4 грудня 2023, 12:16
#
Некоторые люди ещё не так давно утверждали что «всё уже решено насчёт помощи» — потому что было много заголовков про то что «Украину не оставят без поддержки».

А на деле: говорить про «поддержку» многие любят, а как доходит до конкретных финансовых вопросов — то уже не всё так однозначно, но на то есть и причины — одна из негласных причин: этот тот факт что Украине не ведёт борьбы с коррупцией и реформ и не задействует все свои ресурсы, а ждёт только помощи из вне. В то время как налогоплательщики ЕС должны получается финансировать эту коррупцию, фактически ничего глобально не получая взамен.

Поэтому если даже и удастся выделить финансирование (точнее кредиты) — то скорее всего небольшие и с большим трудом.
+
+60
youknow
youknow
4 грудня 2023, 12:26
#
Цікаво, а де Алєкс006? бажаю коментар від нього
+
+30
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 14:22
#
А що тут бажати? Усе дадуть, тим чи іншим форматом, а кабанчики так само будуть сидіти в наростаючих збитках від купівлі валюти і мріяти про девальвацію, щоб хоч трохи зменшити свої збитки, нічого нового :)
+
+60
MrDean
MrDean
4 грудня 2023, 17:29
#
Вот он наш,
Мистер Красный Нос
+
0
kadaad1988
kadaad1988
4 грудня 2023, 12:30
#
Гейропейцы прикрываясь парочкой *** в рылах орбана и фица сливают Украину, но за счет двух этих промаскальских уродов остаются типа не при делах и корчат из себя великих помощников…
+
+83
Philip92
Philip92
4 грудня 2023, 12:32
#
Если Украина не получит поддержку от США и Европы, это ставит под угрозу «макрофинансовую стабильность» страны. €50 миллиардов, обещаных Киеву, позволили бы государству выполнять свои обязательства до 2027 года. Шановные, какой прогнозируемый дефицит бюджета 2024? Какой 2027 год?
+
+90
Робин Гуд
Робин Гуд
4 грудня 2023, 12:46
#
До 2027 года никак бы не хватило. Украина уже хотела 18 млрд евро для 2024 только, которые никто не собирается давать (максимум планировали по 8 млрд. евро в год, т.к. только около 33 млрд. прямой финансовой помощи с этих 50). А потребности в бюджете заложено 42 млрд $. Так что это покрыло бы в лучшем случае 20-25% официальных потребностей бюджета, но как видим и сейчас под большим вопросом.

Но в Украине вообще сейчас умалчивают об ещё одной проблеме: в сентябре 2024 года наступает срок выплаты отсроченных на 2 года долгов разных. Сначала может не очень большие платежи, но они будут. Возврат этих кредитов вообще не заложен ни в бюджете, ни даже в разговорах политиков — все на 100% уверены что обязательно продлят/реструктуризируют или вообще спишут.

Но если нет? Это даже не обдумывается правительством, которое не думает о будущем, а только о том как набить свои карманы за счёт коррупционных схем сейчас — а потому «давайте денег» сейчас, а что будет в будущие года — уже неважно.
+
+30
milon
milon
4 грудня 2023, 12:41
#
Как же так? Все уже раздербанили в ожидании хорошего прихода, а тут такая накладочка вышла. Даже интересны дальнейшие действия ОП в случае неполучения средств
+
0
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 14:23
#
А що такого особливого? Ну будуть інші джерела + ОВДП, усе як і завжди.
+
0
milon
milon
4 грудня 2023, 14:53
#
Как раньше не получится, сейчас расходы другие
+
0
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 15:00
#
З чого ви взяли? Звісно вийде як і раніше, нема таких витрат, які не можна було б покрити поточними кредитами та випуском ОВДП.
+
+25
Робин Гуд
Робин Гуд
4 грудня 2023, 15:14
#
И действительно, ведь нет никаких затрат, которых не можно было бы закрыть выпуском ОВГЗ хоть на 2 триллиона гривен, если их выкупит НБУ или государственные банки — а по сути государство само у себя :) ) )
+
0
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 16:17
#
От, і ви починаєте розуміти, що все покрити зможуть)
+
+40
Робин Гуд
Робин Гуд
4 грудня 2023, 16:45
#
Только последствия мы все сами понимаем) Это по-другому называется ещё — включить «печатный станок.
+
0
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 19:10
#
Ну, наслідки повністю залежать лише від дій населення. Якщо населення замість купівлі долару буде купувати державні облігації - то не треба буде друкувати абсолютно нічого. Усе лише в руках людей.
+
+53
milon
milon
4 грудня 2023, 21:05
#
Да какие облигации, курс держался все это время только из-за прихода из вне. Самые крупные деньги давно уехали из Украины
+
0
Alex2006
Alex2006
5 грудня 2023, 11:11
#
Курс зріс так само лише через дії населення. Якби населення не нагрібало валюту, курс зараз був би не вище 30 навіть без допомоги.
+
+23
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
4 грудня 2023, 16:26
#
Тут некоторые рьяные ожидают бесконечной финансовой и военной помоши. Скоро эти реки совсем обмелеют. Запад уже открыто говорит, что Украина должна была давно, как минимум с 14 года производить сама все необходимое для себя вооружение и боеприпасы, а не стоять с протянутой рукой да еще нагло наезжать на дающих помощь. Закончится все или военным переворотом или полным крахом Украины.
+
+30
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 19:11
#
О, кремлівський агент і сюди добрався)) Бачу, йому дали прочухана за низьку ефективність))
+
+15
Kankakee
Kankakee
4 грудня 2023, 17:10
#
1. Очевидно що спишуть всі ці борги 😸
(Вони нам більше винні і откупиться такою незначною ціною вообще для них не проблема) 😈
2. Вирогідність того що республіканці будуть саботувати допомогу Україні дуже висока — грубо десь 50 на 50 чи дадуть чи не дадуть, якщо не дадуть фінансова допомога від Євросоюза теж посиплеться, вони вже начинають волати — що ЄС без США не витягне 🤬
3. А ще вірогідність того що Трамп буде президентом теж 50 на 50 (навіть трохи більше) і в цій перспективі ЄС розглядає варіант як би швидко перевзутися (і можливо помиритися з Путіним заранєє🤬🤬🤬)
4. Десь місяць тому Железняк розказував що фінансова допомога буде скорочена і зараз треба отримати 8.5 США (наче погоджено може навіть трохи больше буде) +5.4 МВФ (теж погоджено це кредити) +19.2 ЄС (тут взагалі незрозуміло що вийде там план до 2027 але його ще треба узгоджувати) +10 (тут що частково наче пообіцяли на g20 але поки не факт) Канади Норвегії Великобританії Японії Кореї світового банку. Поки є узгодженно десь 25 млрд, ще 10 млрд від різних інших країн поки обіцяно ХЗ як вийде, ну і ще 7 десь треба шукати 🐌
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами