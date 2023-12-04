Україна через суперечки в ЄС щодо бюджету може не отримати €50 мільярдів допомоги. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.
Україна може не отримати €50 мільярдів від ЄС — FT
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Причини суперечок
Як пише видання, проблема полягає у тому, що на виборах у Нідерландах перемогли ультраправі політики, на чолі з Гертом Вілдерсом, а також на суперечку впливає рішення німецького суду, що обмежує державні запозичення.
За словами неназваних європейських посадовців, країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо поповнення спільного бюджету, включаючи кошти для України. На думку співрозмовника, домовитись буде «дуже, дуже складно».
«Це момент істини. Якщо ви говорите, що підтримуєте Україну, ви повинні зробити крок назустріч», — сказав один зі співрозмовників видання.
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Водночас прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в інтерв'ю Financial Times заявив, щ «вкрай важливо, щоб підтримка України продовжувалася і щоб ми, європейці, відігравали свою роль».
Що буде, якщо Україна не отримає кошти
Якщо Україна не отримає підтримку від США та Європи, то це ставить під загрозу «макрофінансову стабільність» країни. €50 мільярдів, які обіцяли Києву, дозволили б державі виконувати свої зобов'язання до 2027 року.
€50 мільярдів для України включають €17 мільярдів грантів й €33 мільярди кредитів. Ці кошти мали б піти, зокрема, на вирішення проблем з міграцією (€15 млрд) та інвестиції у «стратегічні технології» (€10 млрд) і майже €19 млрд на виплату відсотків за спільними запозиченнями ЄС.
Коментарі - 24
С 2008го года Украина так и не смогла очухаться, тогда уже все умерло.
А на деле: говорить про «поддержку» многие любят, а как доходит до конкретных финансовых вопросов — то уже не всё так однозначно, но на то есть и причины — одна из негласных причин: этот тот факт что Украине не ведёт борьбы с коррупцией и реформ и не задействует все свои ресурсы, а ждёт только помощи из вне. В то время как налогоплательщики ЕС должны получается финансировать эту коррупцию, фактически ничего глобально не получая взамен.
Поэтому если даже и удастся выделить финансирование (точнее кредиты) — то скорее всего небольшие и с большим трудом.
Мистер Красный Нос
Но в Украине вообще сейчас умалчивают об ещё одной проблеме: в сентябре 2024 года наступает срок выплаты отсроченных на 2 года долгов разных. Сначала может не очень большие платежи, но они будут. Возврат этих кредитов вообще не заложен ни в бюджете, ни даже в разговорах политиков — все на 100% уверены что обязательно продлят/реструктуризируют или вообще спишут.
Но если нет? Это даже не обдумывается правительством, которое не думает о будущем, а только о том как набить свои карманы за счёт коррупционных схем сейчас — а потому «давайте денег» сейчас, а что будет в будущие года — уже неважно.
(Вони нам більше винні і откупиться такою незначною ціною вообще для них не проблема) 😈
2. Вирогідність того що республіканці будуть саботувати допомогу Україні дуже висока — грубо десь 50 на 50 чи дадуть чи не дадуть, якщо не дадуть фінансова допомога від Євросоюза теж посиплеться, вони вже начинають волати — що ЄС без США не витягне 🤬
3. А ще вірогідність того що Трамп буде президентом теж 50 на 50 (навіть трохи більше) і в цій перспективі ЄС розглядає варіант як би швидко перевзутися (і можливо помиритися з Путіним заранєє🤬🤬🤬)
4. Десь місяць тому Железняк розказував що фінансова допомога буде скорочена і зараз треба отримати 8.5 США (наче погоджено може навіть трохи больше буде) +5.4 МВФ (теж погоджено це кредити) +19.2 ЄС (тут взагалі незрозуміло що вийде там план до 2027 але його ще треба узгоджувати) +10 (тут що частково наче пообіцяли на g20 але поки не факт) Канади Норвегії Великобританії Японії Кореї світового банку. Поки є узгодженно десь 25 млрд, ще 10 млрд від різних інших країн поки обіцяно ХЗ як вийде, ну і ще 7 десь треба шукати 🐌