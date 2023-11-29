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29 листопада 2023, 18:32

«Чорна п’ятниця»: у monobank розповіли, що найчастіше купували українці

Згідно зі статистикою покупок картками monobank, 66,4% усіх покупок у «Чорну п’ятницю» було здійснено онлайн, лише 33,6 % - безпосередньо в магазинах. При цьому багато клієнтів банку скористалися послугою покупки частинами, повідомляє пресслужба monobank.

Згідно зі статистикою покупок картками monobank, 66,4% усіх покупок у «Чорну п’ятницю» було здійснено онлайн, лише 33,6 % - безпосередньо в магазинах.
Фото: pixabay.com

Найбільше запитів на купівлю частинами

  • Comfy
  • Rozetka
  • «Алло»
  • «Фокстрот»
  • «Епіцентр»

П’ять магазинів із найбільшими чеками

  • Samsugshop — 252 998 грн
  • Comfy — 200 000 грн
  • BS Partner — 170 687 грн
  • SOVA — 166 994 грн
  • «Епіцентр К» — 120 000 грн

П’ять магазинів із найбільшими обсягами продажів

  • Comfy
  • Rozetka
  • «Фокстрот»
  • «Алло»
  • «Ябко»

Читайте також: На «Чорну п’ятницю» українці оплатили картками через мережу терміналів Приватбанку покупок на 2,5 мільярди

Було придбано

  • доставка — 2589
  • смартфони — 1383
  • Samsung — 1784
  • Apple — 1059
  • пилососи — 748
  • телевізори — 545
  • роботи — 378
  • ялинки — 39
  • маска зварника — 19
  • окуляри віртуальної реальності - 13
  • не військові FPV дрони — 4
  • плитоноски — 2
  • «Фароський маяк» — 1
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
godvinik
godvinik
29 листопада 2023, 19:28
#
4 тысячи смартфонов на миллионы клиентов монобанка, это показатель экономики в стране
+
0
Abramon
Abramon
29 листопада 2023, 19:56
#
Так, та купівельної спроможності, яка буде продовжувати падати.
+
0
matroskin
matroskin
29 листопада 2023, 20:19
#
А Вам заряжать телефон не по понятіям? Тоді не зрозуміло чого такий крутий алігарх, а бере на розпродажі і з «оплатою частинами». :)
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