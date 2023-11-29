«Чорна п’ятниця»: у monobank розповіли, що найчастіше купували українці

Згідно зі статистикою покупок картками monobank, 66,4% усіх покупок у «Чорну п’ятницю» було здійснено онлайн, лише 33,6 % - безпосередньо в магазинах. При цьому багато клієнтів банку скористалися послугою покупки частинами, повідомляє пресслужба monobank.