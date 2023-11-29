Згідно зі статистикою покупок картками monobank, 66,4% усіх покупок у «Чорну п’ятницю» було здійснено онлайн, лише 33,6 % - безпосередньо в магазинах. При цьому багато клієнтів банку скористалися послугою покупки частинами, повідомляє пресслужба monobank.
29 листопада 2023, 18:32
«Чорна п’ятниця»: у monobank розповіли, що найчастіше купували українці
Найбільше запитів на купівлю частинами
- Comfy
- Rozetka
- «Алло»
- «Фокстрот»
- «Епіцентр»
П’ять магазинів із найбільшими чеками
- Samsugshop — 252 998 грн
- Comfy — 200 000 грн
- BS Partner — 170 687 грн
- SOVA — 166 994 грн
- «Епіцентр К» — 120 000 грн
П’ять магазинів із найбільшими обсягами продажів
- Comfy
- Rozetka
- «Фокстрот»
- «Алло»
- «Ябко»
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Було придбано
- доставка — 2589
- смартфони — 1383
- Samsung — 1784
- Apple — 1059
- пилососи — 748
- телевізори — 545
- роботи — 378
- ялинки — 39
- маска зварника — 19
- окуляри віртуальної реальності - 13
- не військові FPV дрони — 4
- плитоноски — 2
- «Фароський маяк» — 1
Джерело: Мінфін
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