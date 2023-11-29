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29 листопада 2023, 11:54

На «Чорну п’ятницю» українці оплатили картками через мережу терміналів Приватбанку покупок на 2,5 мільярди

Цього року за підсумками традиційного дня розпродажів «Чорної п’ятниці» 24 листопада українці оплатили через мережу торгових терміналів Приватбанку майже 8 млн покупок на суму 2,5 млрд грн. Це більше, ніж у звичайні дні на 22%, повідомляє пресслужба банку.

Цього року за підсумками традиційного дня розпродажів «Чорної п’ятниці» 24 листопада українці оплатили через мережу торгових терміналів Приватбанку майже 8 млн покупок на суму 2,5 млрд грн.
Фото: freepik.com

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Загалом на тиждень розпродажів українці через cashless мережу Приватбанку зробили 49 млн покупок на 15,3 млрд грн.

Що найчастіше купували

Найчастіше українці купували зі знижками одяг та взуття — 1,6 млн покупок на 282 млн грн, а також смартфони та комп'ютери — 560 тис. покупок на 281 млн.

В банку зазначили, що кількість покупок у розстрочку Приватбанку в інтернет магазинах — 36,7 тис. — перевищила кількість покупок в кредит в традиційних офлайн магазинах (34,7 тис.).

За допомогою сервісу Приватбанку «Оплати частинами» за тиждень розпродажів оформлено 71,5 тисячі покупок більше ніж на 1 млрд грн.

Найчастіше у розстрочку купували смартфони, іншу електроніку та побутову техніку, а середня вартість покупки у розстрочку — 14 тис. грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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kadaad1988
kadaad1988
29 листопада 2023, 12:53
#
Развели лохов на деньги и мифические скидки. Наш народ неисправим…
+
0
mphet26
mphet26
29 листопада 2023, 16:37
#
Скидки в Украине это плюс 50%, минус 30%. Ни один из товаров, а моём списке закладок не подешевел.
Наоборот жду окончание периода «скидок», что бы купить по стандартной цене.
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