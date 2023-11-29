Чанпен Чжао вийшов з ради директорів Binance.US: що нового на ринку криптовалют

Чанпен Чжао вийшов з ради директорів Binance.US

Співзасновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао полишив посаду голови ради директорів американської платформи Binance.US.

Згідно із заявою, підприємець передав голоси довіреній особі й у нього залишився в компанії «суто економічний інтерес».

«Binance.US не є стороною угоди, про яку було оголошено минулого тижня. У нас немає невирішених питань з Мін'юстом, Мережею по боротьбі з фінансовими злочинами та Управлінням з контролю за іноземними активами США», — йдеться в повідомленні компанії.

Також у підрозділі підкреслили, що платформа працює незалежно від глобальної біржі. Отже, майданчик продовжить функціонувати в повному обсязі, йдеться в публікації.

«Оскільки Чанпен Чжао переживає новий етап свого життя, він вирішив відмовитися від ролі голови ради директорів і передав свої голоси за дорученням. У результаті його інтерес до компанії має виключно економічний характер, він більше не братиме участі в управлінні нею», — зазначили в Binance.US.

Організація Save the Children зібрала понад $7,6 млн криптопожертвувань

Благодійна організація Save the Children зібрала $7,63 млн криптопожертувань для підтримки дітей, які постраждали від війни в Україні, конфлікту в Афганістані, голоду в Сомалі та кліматичних катастроф в Сполучених Штатах. Загалом до криптофонду прагнуть зібрати $10 млн до кінця 2023 року.

Близько $6,4 млн донатів надійшло в біткоїні та Ethereum, $2,6 млн і $3,8 млн відповідно. Ще $500 000 пожертвували в стейблкоїні USDC. Долар США використовували для благодійності лише 2% людей. Також донатили за допомогою таких активів як Bitcoin Cash, Tezos, USDT, Litecoin і Solana.

Найбільше пожертвування надійшло від анонімного благодійника, який вніс до фонду $3,9 млн. Серед тих, хто не приховував своє ім'я, лідирують спільноти Own The Doge і PleasrDAO, які надали фінансову підтримку у розмірі 291 ETH.

SEC Філіппін заявила про відсутність ліцензії у Binance для роботи в країні

Комісія з цінних паперів та бірж Філіппін (SEC) повідомила, що криптовалютна біржа Binance веде діяльність в регіоні без ліцензії. Місцевий регулятор попередив жителів країни, що платформа не має права продавати або пропонувати цінні папери.

«Ті, хто діє як продавці, брокери, дилери, представники, промоутери, рекрутери, агенти впливу, ендорсери та ті, хто сприяв продажам чи переконував людей інвестувати на цій платформі можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності та покарані максимальним штрафом у розмірі 5 млн песо ($90 000) або тюремне ув’язнення на 21 рік або те й інше», -заявили в SEC.

Також регулятор заявив, що подібна до Binance біржа повинна подати заявку на реєстрацію і надати детальну інформацію про продукти, які пропонуватимуться на платформі.

Кодекс регулювання цінних паперів Філіппін вимагає, щоб емітенти цінних паперів були зареєстровані в країні та отримали вторинну ліцензію на продаж або пропозицію цінних паперів населенню.

Велика Британія штрафуватиме користувачів криптовалют за несплату податків

Уряд Великої Британії закликав користувачів криптовалют добровільно розкрити інформацію про несплачені податки, що стосуються доходу або приросту капіталу з цифрових активів.

На сайті Скарбниці Його Величності опубліковано два документи, які зачіпають згадану тему. В одному з них відомство закликає користувачів подати інформацію про несплачені збори, а також вказує на які криптовалюти поширюється ця вимога.

До списку оподатковуваних активів увійшли біткойн, Ethereum, USDT, різні службові токени тощо. До того ж до переліку потрапили NFT.

Другий документ свідчить, що у користувача є 30 днів для погашення всіх платежів. В іншому разі уряд зробить кроки з повернення коштів у примусовому порядку і накладе штраф.

У цьому документі також представлено керівництво з оплати податку на криптоактиви. Зокрема, користувачеві пропонують оплатити збір за допомогою онлайн-платежу або банківського переказу.

Нагадаємо, 29 червня 2023 року Велика Британія схвалила закон про криптовалюти та стейблкоїни. Після цього цифрові активи стали класифікувати як регульовану фінансову діяльність у країні.