Перевізники Словаччини погрожують знову перекрити рух вантажівок через кордон з Україною. Акція протесту запланована на 1 грудня. Про це повідомляє спілка перевізників UNAS у Facebook.
Словацькі перевізники погрожують знову перекрити кордон
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Плани словацьких перевізників
Активісти хочуть перекрити рух для українських далекобійників на пункті пропуску «Вишнє-Нємецке — Ужгород». Остаточне рішення про проведення акції буде ухвалено після відповіді Міністерства транспорту, яке очікують 30 листопада.
За словами організаторів протесту, 4 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів транспорту європейських країн, але словацькі перевізники не покладають великих надій на будь-який прорив.
Нагадаємо, що 21 листопада словацькі перевізники вже блокували кордон. Їх акція закінчилась на ранок наступного дня.
Таким чином словаки приєднуються до поляків, які також блокують пропускні пункти на кордоні з Україною з 6 листопада.
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Причини протестів
Протестувальники вважають, що українським перевізникам не доводиться дотримуватись таких самих умов на загальному ринку, це ненормально і спотворює ринок.
Очільник UNAS Станіслав Скала вважає, що ухвалене Європейською комісією рішення у звʼязку з війною в Україні «було зроблено без жодного аналізу впливу на транспортні ринки сусідніх країн».
Передісторія
Польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Згодом активісти перекрили рух й на четвертому пункті пропуску «Медика-Шегіні». За словами організаторів, протести будуть тривати до 1 лютого або до виконання вимог.
Головна претензія перевізників стосується поновлення дозволів на міжнародні перевезення для українських водіїв, скасованих згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.
Також серед вимог — скасування обов'язкової реєстрації у системі «ЄЧерга» транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС.
Окрім вищезазначеного, перевізники хочуть посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту», заборону на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу, доступу до української системи «Шлях».
Позиція України
Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що відбирати ліцензії в українських перевізників не можна, але підкреслив, що Київ готовий обговорювати додаткові правила для покращення роботи як українських, так і польських далекобійників, про це пише Reuters.
Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм наголосив, що Україна «не має наміру навіть обговорювати» з Польщею повернення до дозвільної системи. Він нагадав, що Угоду про лібералізацію вантажних перевезень («транспортний безвіз») ратифікували й погодили всі члени ЄС, її підписали між Україною і Європейським союзом, а не якоюсь окремою країною.
Україна планує провести перемовини з Польщею та Європейською комісією щодо розв'язання цієї проблеми, а в ЄС заявили, що можуть покарати Польщу за блокування кордону, повідомляє RMF FM.
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Коментарі - 21
То слуги заставили польских предпринимателей покупать дешевое укр.зерно, теперь вот слуги заставили всю Европу нанимать укр.перевозчиков т.к. они дешевле, какие же всемогущие эти слуги, могут всё и в любой стране-кроме как побороть местных порохоботов. :)
Также, когда так делают украинские перевозчики- поляки бомбят сракой и говорят что это не ок. Также, есть общеевропейские договора о накладных и электронной уплате, которые обязаны исполнятся каждой страной в ЕС. Если украинские транспортники, вдруг, растаможились в Гкрмании, и не хотят чтобы их имели поляки, то это не проблема украинцев, а проблема поляков. Там Германия им переезд один уже закрыла и делает зеркально тоже самое, что делают они с Украиной. Лях пока не получит по голове крепко, за его быдланские выходки- не успокоится. Исторически так сложилось.
Словаки же, требуют перерегистрации транспортников на словацкую прописку- часть украинских перевозчиков так и делает, а вот немецко-украинские- нет. Поэтому они как бы и хотят перекрывать дорогу, но они не такие богатые как Польша, чтобы в судах столько платить. В это же время, в судах ЕС пачками одобрялки влетают по застрахованным грузам, которые «испортились» в дороге.
Ну и напоследок: пока идут какие-то события, подсвинки-порохоботы просто визжат, без дела, просто визжат =)
Не ну так давайте и мы будем требовать чтоб польские производители яблок или химии регистрировались в Украине и платили тут налоги, и их работники подлежали мобилизации в ВСУ. Бред полный.
А как польские или словацкие перевозчики демпингуют немецких то что? Или этого они не замечают.
И если «зеленые» завтра поступят так как Вы тут рассказываете, а именно из за отсутствия уважения к рф, откажутся от их газа, Вы моментально забудите что писали сегодня, и первый взвоете о том какие они плохие.
А до «слуг из за которых нас возненавидила вся Европа», нам вообще никто ни цента ни 1 патрона не дал, просто тогда нас «любили и уважали» потому сказали-это ваши проблемы, мы озабочены и это всё.
У нас же нет дружеских отношений ни с одной страной в мире
Ну почему у Вас, вроди как Северная Корея и Иран есть, только причем Вы вплели к вам Украину, это не более чем несбывшиеся мечты.
Вы остались без своей квартиры и погибли отбирая соседскую, вот это договоренность века. :)
Если можно и вышло Крым с Донбасом «за три дня», то почему ж нельзя Киев ещё и силами уже оккупированных? Это и есть результат он же причина.
Яким боком німецька та польська податкові до фірм-перевізників у Словакії?
Яким боком німецька та польська податкові до фірм-перевізників у Словакії?»
«де ж ваше улюблене «заборони на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу» ? 😂" — вы уж определитесь)