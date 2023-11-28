Словацькі перевізники погрожують знову перекрити кордон

Перевізники Словаччини погрожують знову перекрити рух вантажівок через кордон з Україною. Акція протесту запланована на 1 грудня. Про це повідомляє спілка перевізників UNAS у Facebook.

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Плани словацьких перевізників

Активісти хочуть перекрити рух для українських далекобійників на пункті пропуску «Вишнє-Нємецке — Ужгород». Остаточне рішення про проведення акції буде ухвалено після відповіді Міністерства транспорту, яке очікують 30 листопада.

За словами організаторів протесту, 4 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів транспорту європейських країн, але словацькі перевізники не покладають великих надій на будь-який прорив.

Нагадаємо, що 21 листопада словацькі перевізники вже блокували кордон. Їх акція закінчилась на ранок наступного дня.

Таким чином словаки приєднуються до поляків, які також блокують пропускні пункти на кордоні з Україною з 6 листопада.

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Причини протестів

Протестувальники вважають, що українським перевізникам не доводиться дотримуватись таких самих умов на загальному ринку, це ненормально і спотворює ринок.

Очільник UNAS Станіслав Скала вважає, що ухвалене Європейською комісією рішення у звʼязку з війною в Україні «було зроблено без жодного аналізу впливу на транспортні ринки сусідніх країн».

Передісторія

Польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Згодом активісти перекрили рух й на четвертому пункті пропуску «Медика-Шегіні». За словами організаторів, протести будуть тривати до 1 лютого або до виконання вимог.

Головна претензія перевізників стосується поновлення дозволів на міжнародні перевезення для українських водіїв, скасованих згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.

Також серед вимог — скасування обов'язкової реєстрації у системі «ЄЧерга» транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС.

Окрім вищезазначеного, перевізники хочуть посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту», заборону на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу, доступу до української системи «Шлях».

Позиція України

Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що відбирати ліцензії в українських перевізників не можна, але підкреслив, що Київ готовий обговорювати додаткові правила для покращення роботи як українських, так і польських далекобійників, про це пише Reuters.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм наголосив, що Україна «не має наміру навіть обговорювати» з Польщею повернення до дозвільної системи. Він нагадав, що Угоду про лібералізацію вантажних перевезень («транспортний безвіз») ратифікували й погодили всі члени ЄС, її підписали між Україною і Європейським союзом, а не якоюсь окремою країною.

Україна планує провести перемовини з Польщею та Європейською комісією щодо розв'язання цієї проблеми, а в ЄС заявили, що можуть покарати Польщу за блокування кордону, повідомляє RMF FM.

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