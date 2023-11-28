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28 листопада 2023, 19:31

Словацькі перевізники погрожують знову перекрити кордон

Перевізники Словаччини погрожують знову перекрити рух вантажівок через кордон з Україною. Акція протесту запланована на 1 грудня. Про це повідомляє спілка перевізників UNAS у Facebook.

Перевізники Словаччини погрожують знову перекрити рух вантажівок через кордон з Україною.

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Плани словацьких перевізників

Активісти хочуть перекрити рух для українських далекобійників на пункті пропуску «Вишнє-Нємецке — Ужгород». Остаточне рішення про проведення акції буде ухвалено після відповіді Міністерства транспорту, яке очікують 30 листопада.

За словами організаторів протесту, 4 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів транспорту європейських країн, але словацькі перевізники не покладають великих надій на будь-який прорив.

Нагадаємо, що 21 листопада словацькі перевізники вже блокували кордон. Їх акція закінчилась на ранок наступного дня.

Таким чином словаки приєднуються до поляків, які також блокують пропускні пункти на кордоні з Україною з 6 листопада.

До теми: Блокада кордону: уряд Польщі підтримав протест

Причини протестів

Протестувальники вважають, що українським перевізникам не доводиться дотримуватись таких самих умов на загальному ринку, це ненормально і спотворює ринок.

Очільник UNAS Станіслав Скала вважає, що ухвалене Європейською комісією рішення у звʼязку з війною в Україні «було зроблено без жодного аналізу впливу на транспортні ринки сусідніх країн».

Передісторія

Польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Згодом активісти перекрили рух й на четвертому пункті пропуску «Медика-Шегіні». За словами організаторів, протести будуть тривати до 1 лютого або до виконання вимог.

Головна претензія перевізників стосується поновлення дозволів на міжнародні перевезення для українських водіїв, скасованих згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.

Також серед вимог — скасування обов'язкової реєстрації у системі «ЄЧерга» транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС.

Окрім вищезазначеного, перевізники хочуть посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту», заборону на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу, доступу до української системи «Шлях».

Позиція України

Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що відбирати ліцензії в українських перевізників не можна, але підкреслив, що Київ готовий обговорювати додаткові правила для покращення роботи як українських, так і польських далекобійників, про це пише Reuters.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм наголосив, що Україна «не має наміру навіть обговорювати» з Польщею повернення до дозвільної системи. Він нагадав, що Угоду про лібералізацію вантажних перевезень («транспортний безвіз») ратифікували й погодили всі члени ЄС, її підписали між Україною і Європейським союзом, а не якоюсь окремою країною.

Україна планує провести перемовини з Польщею та Європейською комісією щодо розв'язання цієї проблеми, а в ЄС заявили, що можуть покарати Польщу за блокування кордону, повідомляє RMF FM.

Читайте також: Страйк польських перевізників: український бізнес втрачає мільйон гривень щодня — ЄБА

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 21

+
+15
milon
milon
28 листопада 2023, 19:33
#
Интересно почему нас все ненавидят? Наверное слуги хорошо свою работу выполняют
+
0
Rubi0
Rubi0
28 листопада 2023, 20:20
#
Если с каждого утюга говорить что мы щит Европы и нам все должны за то что мы защищаем демократические ценности, то люди начинают в это верить и вести себя соответсвующе.
+
0
matroskin
matroskin
28 листопада 2023, 20:22
#
Если у Вас 12 см, а у соседа 17 см, то слуги тож виноваты что жена ушла к соседу. :)
То слуги заставили польских предпринимателей покупать дешевое укр.зерно, теперь вот слуги заставили всю Европу нанимать укр.перевозчиков т.к. они дешевле, какие же всемогущие эти слуги, могут всё и в любой стране-кроме как побороть местных порохоботов. :)
+
+30
mantis05
mantis05
28 листопада 2023, 20:43
#
Видение поляков: польские компании регистрируются в Украине, а финансы и доступ к ним держат не в Украине и данными не делятся, с их точки зрения- это ок.
Также, когда так делают украинские перевозчики- поляки бомбят сракой и говорят что это не ок. Также, есть общеевропейские договора о накладных и электронной уплате, которые обязаны исполнятся каждой страной в ЕС. Если украинские транспортники, вдруг, растаможились в Гкрмании, и не хотят чтобы их имели поляки, то это не проблема украинцев, а проблема поляков. Там Германия им переезд один уже закрыла и делает зеркально тоже самое, что делают они с Украиной. Лях пока не получит по голове крепко, за его быдланские выходки- не успокоится. Исторически так сложилось.
Словаки же, требуют перерегистрации транспортников на словацкую прописку- часть украинских перевозчиков так и делает, а вот немецко-украинские- нет. Поэтому они как бы и хотят перекрывать дорогу, но они не такие богатые как Польша, чтобы в судах столько платить. В это же время, в судах ЕС пачками одобрялки влетают по застрахованным грузам, которые «испортились» в дороге.
Ну и напоследок: пока идут какие-то события, подсвинки-порохоботы просто визжат, без дела, просто визжат =)
+
0
matroskin
matroskin
28 листопада 2023, 20:50
#
Словаки же, требуют перерегистрации транспортников на словацкую прописку.
Не ну так давайте и мы будем требовать чтоб польские производители яблок или химии регистрировались в Украине и платили тут налоги, и их работники подлежали мобилизации в ВСУ. Бред полный.
А как польские или словацкие перевозчики демпингуют немецких то что? Или этого они не замечают.
+
+15
mantis05
mantis05
28 листопада 2023, 22:30
#
Мы сейчас не говорим о логичности и равноценности. Мы говорим о е*анутых поляках) Там есть ребята из Konfederacja- которые в открытую кушают из рабсеянских рук, и дудка повёлся на их поддержку. Ну, как наштрафуют их- будет норм
+
+15
milon
milon
28 листопада 2023, 21:30
#
Зачем ты этот велосипед выдумал? Они это делают потому что могут, и нет уважения к нам никакого. Плюс обида за непризнание вины Волынской резни, по-моему именно с этого момента ухудшилось отношение поляков. Не в том положении чтобы носом крутить, и они это показали
+
0
matroskin
matroskin
28 листопада 2023, 21:51
#
Я прошу прощения, но какое отношение имеет «волынская резня» к словацким перевозчикам о которых идет речь в статье. Извините Вы либо бот, либо у Вас комплекс собственной неполноценности который Вы пытаетесь применить к всему обществу. Если в АТБ батончик Рошен стоит 20 грн, а рядом в Сильпо 30 грн и Вам надо 100 батончиков, то при всем уважении к Сильпо любой адекватный человек купит их в АТБ. Вы топите сейчас газом не потому что Вы уважаете путина, и даже не потому что в Украине «нет дров», просто Вам так удобней и остается куча времени писать на форумах свою чушь.
И если «зеленые» завтра поступят так как Вы тут рассказываете, а именно из за отсутствия уважения к рф, откажутся от их газа, Вы моментально забудите что писали сегодня, и первый взвоете о том какие они плохие.
+
0
milon
milon
28 листопада 2023, 22:15
#
А причем словаки если я о поляках говорю? Словаки присоединились к Польше, если бы Польша не блокировала, то и словаки сидели бы ровно
+
+15
matroskin
matroskin
28 листопада 2023, 23:01
#
Наверное потому что «Словацькі перевізники погрожують знову перекрити кордон», а Венгрия тоже наверное из-за «волынская резни» послала нас с первых дней войны, и всё что делала 2 года это выбивала себе деньги шантажируя весь ЕС блокировкой помощи Украине.
А до «слуг из за которых нас возненавидила вся Европа», нам вообще никто ни цента ни 1 патрона не дал, просто тогда нас «любили и уважали» потому сказали-это ваши проблемы, мы озабочены и это всё.
+
+15
milon
milon
29 листопада 2023, 2:18
#
Неумение вести нормальную внешнюю политику наверное причина, не? Это обязанности министра обо всем договариваться и решать кризисные ситуации. У нас же нет дружеских отношений ни с одной страной в мире. Все соседи поголовно послали Украину
+
+15
matroskin
matroskin
29 листопада 2023, 13:44
#
Это «неумевшие» правительство договорилось всего лишь на каких то 100млрд$ помощи, на сколько договорилось предыдущие правительство «умевших»?
У нас же нет дружеских отношений ни с одной страной в мире
Ну почему у Вас, вроди как Северная Корея и Иран есть, только причем Вы вплели к вам Украину, это не более чем несбывшиеся мечты.
+
0
milon
milon
29 листопада 2023, 14:04
#
Договорились))) А взамен отдали территории и тысячи жизней граждан. Ты же прекрасно понимаешь за что нам давали эти деньги, или потому что мы такие классные?
+
+15
matroskin
matroskin
29 листопада 2023, 16:11
#
О чем договорились? Ну «отдали территории и тысячи жизней граждан» и что дальше? Прошло несколько лет и рф снова напала, причем передовые отряды были принудительно укомплектованны гражданами тех территорий. В чем и где договоренность? Ну я приду к Вам в дом, скажу milon это теперь моя комната, Вы ок, через месяц говорю milon, и эта комната теперь моя, и вообще нефиг тут сидеть вот тебе палка, иди к соседу, а то он не хочет мне чвою квартиру отдать. Где здесь умение, или в чем победа?
Вы остались без своей квартиры и погибли отбирая соседскую, вот это договоренность века. :)
+
0
mantis05
mantis05
29 листопада 2023, 16:48
#
Помню как порох унижался за пару лярдов, под е*анутые условия, в то время как на Донбассе уже шла война. Вот он умел выстраивать отношения, говоря для reuters: это наша внутренняя проблема и мы сами с ней справимся, попутно, по сути назвав АТО- гражданской войной, чем и пользовалась вся Европа, отказывая нам в продаже военной техники и оружия. И это даже учитывая тот факт, что потрох был главой МИД Украины, и он таких банальных вещей не знал. Так что…Можете кричать про зелю-наркомана и про плохого Ермака сколько угодно, вот только пиз*еть- не мешки ворочать, и судить о всём, можно по результатам.
+
0
milon
milon
29 листопада 2023, 16:55
#
А результаты отличные
+
0
matroskin
matroskin
29 листопада 2023, 16:57
#
Так я в отличии от Вас по результатам и сужу.
Если можно и вышло Крым с Донбасом «за три дня», то почему ж нельзя Киев ещё и силами уже оккупированных? Это и есть результат он же причина.
+
0
Три літри
Три літри
29 листопада 2023, 9:33
#
А де ж ваше улюблене «заборони на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу» ? 😂
+
0
mantis05
mantis05
29 листопада 2023, 16:50
#
Так-то, немецкая налоговая, вполне себе сотрудничает в украинской. А вот польская, почему-то не хочет. Наверное что-то случилось… Может нормы ЕС какие?)
+
0
Три літри
Три літри
29 листопада 2023, 16:55
#
Ніфіга не зрозумів.

Яким боком німецька та польська податкові до фірм-перевізників у Словакії?
+
0
mantis05
mantis05
29 листопада 2023, 21:33
#
«Ніфіга не зрозумів.

Яким боком німецька та польська податкові до фірм-перевізників у Словакії?»
«де ж ваше улюблене «заборони на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу» ? 😂" — вы уж определитесь)
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