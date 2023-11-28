Аналітики Уолл-стріт розійшлися у своїх поглядах на перспективи S&P 500 у 2024 році. У Deutsche Bank, BMO Capital Markets і BofA Global Research очікують, що індекс оновить історичні рекорди, але Wells Wargo не бачать потенціалу для суттєвого зростання з поточних значень.
Аналітики Уолл-Стріт розійшлися у прогнозах з S&P 500 на 2024 рік
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Прогнози аналітиків
У Deutsche Bank та BMO Capital Markets спрогнозували, що до кінця 2024 року індекс S&P 500 зросте до нового історичного рекорду у 5100 пунктів. Це на 12,07% вище за поточні значення.
Поточний історичний максимум було встановлено у січні 2022 року на рівні 4818,62 пунктів.
У Deutsche Bank впевнені, що підтримка ринку вповільнить інфляцію і зростання корпоративних доходів. Аналітики вважають, що прибуток на акцію у S&P 500 наступного року зросте на 10% навіть з урахуванням м'якої рецесії у першій половині року. Якщо ж економічного спаду не буде, то прибуток взагалі зросте на 19%.
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Головний інвестиційний стратег BMO Capital Markets Брайан Бєльскі при цьому припускає, що через стійкість ринку праці рецесія в США якщо і трапиться, то матиме формальний характер. За оцінками Бєльскі, прибуток на акцію в S&P 500 у 2024 році зросте приблизно на 13,6%, до $250.
Бєльскі очікує, що наступного року ринок продемонструє спокійнішу і фундаментально обґрунтовану динаміку, при цьому зростання буде забезпечене безліччю компаній, а не окремими іменами. На думку стратега, інвесторам варто володіти «всім потроху» і не зайвий акцент на якийсь сектор, розмір компанії та інші характеристики. Такий підхід різко відрізняється від тенденцій 2023 року, зауважив Бєльскі.
«Однак це не слід сприймати як рекомендацію бути більш пасивними при прийнятті рішень — навпаки, ми вважаємо, що активні інвестиційні стратегії будуть ще важливішими в наступному році, оскільки багато з найбільших акцій, які визначали динаміку розвитку секторів, навряд чи збережуть цей імпульс 2024 року, що змусить інвесторів шукати інші можливості в компаніях з нижчою капіталізацією», — сказав він.
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Минулого тижня у BofA Global Research також спрогнозували, що наступного року S&P 500 досягне нового історичного рекорду. За оцінками аналітиків, індекс закінчить 2024 рік на рівні 5000 пунктів на тлі зниження побоювань у макроекономіці та завершення циклу підвищення ставки ФРС.
Навпаки, Wells Fargo обережно дивляться на перспективи S&P 500 наступного року. Керівник відділу стратегії на ринку акцій Wells Fargo Кріс Харві встановив мету S&P 500 на кінець 2024 року на рівні 4625 пунктів, передає CNBC. Це передбачає зростання лише на 1,63% з поточних рівнів. На думку Харві, індекс може піднятися трохи вище за позначку, проте дуже сильного зростання чекати не варто.
«Люди говорять про 5000 пунктів. Я не бачу, як можна досягти цього рівня», — попередив він.
Харві вважає, що потрібно готуватися до ринку трейдерів, а не дотримуватись стратегії «купи та тримай». Експерт Wells Fargo зазначив, що інтерес надають перепродані папери, наприклад, у секторі охорони здоров'я та комунальних послуг. Харві також запропонував інвесторам придивитися до короткострокових казначейських облігацій, які можуть дати непогану прибутковість і не мають великого ризику.
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