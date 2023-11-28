Аналітики Уолл-Стріт розійшлися у прогнозах з S&P 500 на 2024 рік

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Прогнози аналітиків

У Deutsche Bank та BMO Capital Markets спрогнозували, що до кінця 2024 року індекс S&P 500 зросте до нового історичного рекорду у 5100 пунктів. Це на 12,07% вище за поточні значення.

Поточний історичний максимум було встановлено у січні 2022 року на рівні 4818,62 пунктів.