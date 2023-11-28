Інвестори будуть менше вкладати у європейські техно-стартапи

Інвестиції у технологічні стартапи у Європі впаде майже на половину до $45 млрд. Про це пише Reuters із посиланням на звіт венчурної компанії Atomico.

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Причини зменшення інвестицій

Зменшення фінансування пов'язують з тим, що компанії, що перебувають на пізній стадії, відклали збір грошей, а також через повільні темпи розміщення коштів інвесторами. До того ж, однією з причин цьогорічного падіння стало скорочення фінансування з боку інвесторів з США.

Як було у минулі роки

Якщо порівнювати з 2020 роком, то сума інвестицій цьогоріч буде більшою на 18%, а у 2021 році стався бум техно-стартапів й фінансування таких проєктів зросло до $100 млрд. Минулого ж року сума вкладень становила $82 млрд.

Прогнози

Atomico очікує, що кількість європейських стартапів на ранній стадії зросте більш ніж до 66 000 з 41 000 протягом наступних пʼяти років, а кількість стартапів на стадії зростання — фірм, які залучили щонайменше $20 млн, — подвоїться до 8000 за той самий період.

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За інформацією компанії, за період з 2018 по 2022 рік, 257 європейських технологічних компаній досягли оцінки у $1 млрд, зокрема понад 150 у 2021 та 2022 роках.

Згідно зі звітом, венчурні інвестиції в США, як і раніше, перевищують витрати в Європі. У Китаю та решти світу буде такий самий рівень, як у Європи.