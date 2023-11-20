Жінки можуть отримати до $8000 на бізнес: уряд запроваджує нову програму

Кабмін пропонує жінкам, які займаються бізнесом, взяти участь у грантовій програмі, що передбачає виплати на розвиток справи до $8000. Про це повідомляється у Telegram-каналі Мінцифри.

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Програма, яка отримала назву «Початок», надає можливість отримати грант, а також пройти навчальний курс.

«Проходьте безоплатне навчання та отримуйте грант на власну справу — запускаємо освітньо-грантову програму Початок для підприємиць. Вона допоможе тим, хто лише починає шлях у бізнесі, і тим, хто вже має свій продукт» — йдеться у повідомленні.

200 учасницям, які отримають найкращий результат, виплатять по $3000 на розвиток бізнесу, а дві учасниці, які презентують найперспективніші ідеї, додатково отримають по $5000.

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Програма пропонує онлайн та офлайн навчання з маркетингу, продажів, фінансового планування, цифрової трансформації, сервісу, стратегії ціноутворення. Крім того учасниці зможуть отримати консультації провідних психологів та менторський супровід експертів.

Заявки на участь у програмі можна подавати до 30 листопада на сайті pochatokua.com