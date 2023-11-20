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20 листопада 2023, 18:48

Жінки можуть отримати до $8000 на бізнес: уряд запроваджує нову програму

Кабмін пропонує жінкам, які займаються бізнесом, взяти участь у грантовій програмі, що передбачає виплати на розвиток справи до $8000. Про це повідомляється у Telegram-каналі Мінцифри.

Скриншот сайту програми
Уряд презентував нову програму для жінок

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Програма, яка отримала назву «Початок», надає можливість отримати грант, а також пройти навчальний курс.

«Проходьте безоплатне навчання та отримуйте грант на власну справу — запускаємо освітньо-грантову програму Початок для підприємиць. Вона допоможе тим, хто лише починає шлях у бізнесі, і тим, хто вже має свій продукт» — йдеться у повідомленні.

200 учасницям, які отримають найкращий результат, виплатять по $3000 на розвиток бізнесу, а дві учасниці, які презентують найперспективніші ідеї, додатково отримають по $5000.

До теми: 56% нових ФОПів в Україні у 2023 році відкрили жінки

Програма пропонує онлайн та офлайн навчання з маркетингу, продажів, фінансового планування, цифрової трансформації, сервісу, стратегії ціноутворення. Крім того учасниці зможуть отримати консультації провідних психологів та менторський супровід експертів.

Заявки на участь у програмі можна подавати до 30 листопада на сайті pochatokua.com

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+36
getup
getup
20 листопада 2023, 20:13
#
Жёны и любовницы слуг?..
+
+23
Бедный папа
Бедный папа
20 листопада 2023, 20:34
#
Корабельные сосны

«на розвиток справи до $8000» — в стране закончилась национальная валюта?
+
0
Три літри
Три літри
20 листопада 2023, 21:05
#
Фінансує це не Україна. А ви б хотіли отримати йени?
+
+13
Бедный папа
Бедный папа
20 листопада 2023, 23:32
#
Карбованці 95го ̶к̶в̶а̶р̶т̶а̶л̶а̶ року
+
0
oll18
oll18
21 листопада 2023, 0:54
#
Приходишь,даешь раз письку и вуаля 8000$ !
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