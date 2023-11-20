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20 листопада 2023, 11:15

56% нових ФОПів в Україні у 2023 році відкрили жінки — Опендатабот

Від початку року жінки в Україні відкрили 154 тисячі нових ФОПів та очолили понад 10 тисяч нових компаній. Найбільше нових підприємиць зареєстровано на Хмельниччині, а директорками нових справ найчастіше стають жінки на Чернігівщині. Про це повідомляє Опендатабот.

Від початку року жінки в Україні відкрили 154 тисячі нових ФОПів та очолили понад 10 тисяч нових компаній.
Фото: depositphotos

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Жінки-ФОПи

З лютого 2023 року кожен другий новий ФОП в Україні відкривають жінки. Найбільш помітно кількість підприємиць зросла від початку осені: так, наразі на жінок припадає 60% нових ФОПів. Для порівняння, у 2021 році справи, відкриті жінками, складали 49% від загальної кількості нових бізнесів.

Станом на середину листопада кількість нових жінок-ФОПів вже більше, аніж за весь 2021 рік: 154 388 підприємиць проти 141 575.

Втім, варто зазначити, що загальна кількість нових ФОПів цьогоріч вже більша, аніж у 2021 році: 274 859 проти 262 933.

Другий рік поспіль жінки відкривають більше ФОПів, аніж чоловіки, на Хмельниччині. Натомість у 2023 році побільшало підприємиць, що відкривають нові справи на Полтавщині та Чернігівщині. Неочікувано, але найменшою частка жінок-ФОПів виявилась у столиці та у прифронтових Запорізькій та Херсонській областях.

Жінки-директорки компаній

На відміну від стрімкого зростання жіночого підприємництва, частка жінок серед очільників компаній росте не так швидко. Так, у перший рік повномасштабної війни частка жінок-директорів впала майже на п'ять відсоткових пунктів — до 28%.

Цьогоріч ситуація повертається до показників 2021 року: частка жінок-директорів компаній вже зросла до 31%. Загалом від початку року в Україні було відкрито 32,8 тисячі нових компаній.

Найчастіше очолюють новостворені компанії жінки у Чернігівській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. А найменше жінок-директорів другий рік поспіль у Києві та області, а також на Полтавщині та Черкащині.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 листопада 2023, 11:57
#
Расскажите, лучше кто у них мужья, отцы дети?
У гетманцева мама тоже «бизжнешвумен».
+
0
SergiySHC
SergiySHC
20 листопада 2023, 13:04
#
Мінфін це продажні покідок,це брехлива тварюкі.я писав шо ОТР це Лайно , шо вони обманюють українців . А зараз працює на руzкій.так руzкі з«мінфіна» требують доказів. Я не можу втриматися від него война як мінфін . Пише рибка 404 завжди
+
0
SergiySHC
SergiySHC
20 листопада 2023, 13:06
#
Не втриматися, а отписатися, не война, а лайно як мінфін
+
0
SergiySHC
SergiySHC
20 листопада 2023, 13:08
#
Куди написати на це падло руzких,на мінфін шоб іх закрили
+
+15
mantis05
mantis05
20 листопада 2023, 13:34
#
В НБУ, СБУ и прокуратуру.
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