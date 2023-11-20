Литва спрямовуватиме штрафи за недотримання санкцій на відновлення України

У Литві штрафи за недотримання міжнародних і національних санкцій будуть перераховуватися до Фонду співробітництва з метою розвитку для відновлення України. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на LRT.

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Що відомо

Це передбачає, ухвалена Сеймом цього тижня, поправка до закону «Про співпрацю з метою розвитку та гуманітарну допомогу», — підкреслюється в повідомленні.

«Мета полягає в тому, щоб Литва зробила єдиний внесок у відновлення України і продемонструвала свою тверду прихильність підтримці України перед обличчям російської агресії», — сказала заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене, представляючи проєкт у Сеймі.

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За її словами, Литва вживатиме заходів щодо сприяння відновленню України самостійно, не чекаючи рішень Європейського Союзу або на міжнародному рівні.

У поправці також уточнюється, що ці кошти будуть використовуватися виключно для підтримки, пов'язаної з відновленням і реабілітацією України після російської агресії. Ця поправка діятиме протягом десяти років, до січня 2034 року.

Згідно з Кодексом адміністративних правопорушень, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, запроваджених литовським законодавством, карається штрафом у розмірі від 200 до 6 тис. євро.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель разом із Європейською комісією представили державам-членам пропозицію щодо 12 пакета санкцій проти рф.

Відновлення економіки України після вторгнення росії коштуватиме $411 млрд.