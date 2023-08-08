Литва заморозила 103 мільйони євро російських і білоруських активів

Кошти на рахунках обсягом понад 103 млн євро заморожені в Литві через санкції щодо росії та білорусі. Про це повідомила Служба розслідування фінансових злочинів Литви, яка контролює виконання санкцій у країні, пише Інтерфакс-Україна.

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За даними відомства, оприлюдненими на його сайті, санкції застосовано до 16 юридичних і фізичних осіб: 9 компаній із росії та 6 юросіб і однієї фізичної особи з білорусі.

Загальна сума коштів, заморожених на рахунках російських компаній, становить понад 69,51 млн євро і $810 тис. На рахунках білоруських компаній і фізичних осіб заморожено кошти на загальну суму 23,71 млн євро і $7,68 млн.

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Крім того, заморожено гроші, перераховані в Литву підсанкційними особами.

«Загальна сума вхідних заморожених коштів, на відправників яких поширюються обмежувальні заходи ЄС, становить понад 1,33 млн євро, більш ніж $1,583 млн і більш ніж 215 тис. російських рублів», — ідеться в повідомленні.