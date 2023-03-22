На відновлення економіки України потрібно $411 мільярдів — Світовий банк

Відновлення економіки

Сума різко зросла порівняно з оцінкою в $349 млрд, опублікованою у вересні минулого року.

За даними експрес-оцінки потреб, Україні знадобиться $14 млрд для критичних і пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення у 2023 році, що потребуватиме $11 млрд фінансування понад те, що передбачено в бюджеті України на 2023 рік.

Близько 22% потреб припадає на транспорт, на житло — 17%, енергетику — 11% і сільське господарство — 7%.

Найбільше пропорційне зростання відбулося в енергетиці, де збитки більш ніж у п'ять разів перевищили рівень червня 2022 року, повідомляє Світовий банк.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що станом на лютий 2023 року загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення РФ, збільшилася ще на $6 млрд і складає $143,8 млрд (за вартістю заміщення).