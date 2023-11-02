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2 листопада 2023, 15:32 Читать на русском

Volkswagen відкладає будівництво гігазаводу в Чехії через низький попит на електромобілі

Німецька автомобільна група Volkswagen відкладає на невизначений термін рішення щодо будівництва четвертого заводу з виробництва акумуляторів через падіння попиту на електромобілі в Європі. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву голови правління компанії Олівера Блюма.

Німецька автомобільна група Volkswagen відкладає на невизначений термін рішення щодо будівництва четвертого заводу з виробництва акумуляторів через падіння попиту на електромобілі в Європі.
Фото: pixabay.com

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«Враховуючи ринкові умови, зокрема мляве зростання ринку електромобілів у Європі… на цей час немає бізнес-обґрунтування для ухвалення рішення про подальші об'єкти», — цитує агентство заяву Блюма.

Volkswagen розглядав можливе місце для гігазаводу з виробництва акумуляторів для електромобілів в одній із країн Центральної Європи. Пріоритет мала Чехія, але у списку були також Угорщина, Польща та Словаччина.

Торік Volkswagen уже відкладав рішення щодо будівництва гігазаводу. А раніше цього року компанія заявила, що не поспішає з ухваленням рішення.

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Реагуючи на рішення німецької компанії, в чеському уряді заявили, що почнуть пропонувати зарезервований майданчик для заводу іншим інвесторам.

«Ми не можемо продовжувати утримувати землю під цей проєкт», — заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на пресконференції.

Портфель замовлень Volkswagen на електромобілі на 2023 рік в Європі скоротився до 150 000 авто з 300 000 авто минулого року.

Volkswagen вже вибрав майданчики для виробництва акумуляторних елементів у Зальцгіттері (Німеччина), Валенсії (Іспанія) та Сент-Томасі (Канада).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в'єтнамський виробник електромобілів VinFast планує продавати свої перші електромобілі в Європі вже в цьому році після отримання схвалення регуляторів.

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Джерело: Мінфін
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