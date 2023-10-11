Volkswagen оновив популярний в Україні електромобіль

Volkswagen запускає продажі оновлених ID.4 та ID.5, які вже в базі оснащені новою інформаційно-розважальною системою зі збільшеним (12,9″) сенсорним екраном та мультикермом з новою логікою управління. Про це пише Укравтопром.

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Що відомо

Також як опція пропонується аудіосистема преміумклас від Harman Kardon з 10 динаміками, включаючи сабвуфер.

Відтепер задньопривідні версії оснащуються електродвигуном потужністю 210 кВт (286 к.с.), що на 60 кВт більше, ніж у попередників. У повнопривідного Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION сукупна потужність силової установки зросла на 20 к.с.

Потужність моделей GTX зросла на 41 к.с., що дозволяє їм розганятися до «сотні» за 5,4 секунди.

Також збільшився і запас ходу: Volkswagen ID.4 Pro — до 550 км (+17 км); ID.5 Pro — до 556 км (+11 км).