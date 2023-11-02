Що буде з цінами в Україні — прогноз Мінекономіки

За даними міністерства, незначне вересневе зростання цін було сформоване сезонним чинником (переважно через подорожчання послуг освіти, а також одягу і взуття). Натомість на продовольчому ринку спостерігалася дефляція (надходження нового врожаю охолоджувало ринок), яка частково компенсувала інфляційну складову в певних сегментах послуг та непродовольчого ринку.

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Що буде із інфляцією

Як зазначають в Мінекономіки, збереження реалій війни вже сформувало специфічні умови функціонування споживчого ринку.

«Стриманий попит воєнного часу мотиваційної та міграційної природи за практичної сталості курсових та монетарних умов зумовив можливість прояву „мирного“ чинника — сезонності, яка, відповідно до календарного періоду, і визначила різноспрямований рух цін у різних сегментах споживчого ринку», — йдеться в огляді.

Наразі комплекс чинників впливу створює поле стабільності внутрішніх споживчих цін та є підґрунтям для формування тренду, спрямованого на загальне сповільнення річних темпів інфляції, вважають у міністерстві.

«Надалі динаміка споживчих цін залежатиме передусім від можливості значних змін, у т.ч. форс-мажорної природи, у тих умовах функціонування економіки, що склалися. У разі їх відсутності, або ж за вельми незначного їх рівня, зважаючи, що прояв сезонності не порушений, високо ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років», — йдеться в огляді.

Нагадаємо

Національний банк у жовтні поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%.