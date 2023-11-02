Що буде з цінами в Україні — прогноз Мінекономіки

В Україні сформувалися чинники впливу на інфляцію під час війни. Зараз до них додається фактор мирного часу — сезонність. Про це йдеться в Огляді інфляції Мінекономіки.
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Що відбувається з цінами
Як зазначається в огляді, у вересні, після двомісячної дефляції, споживчі ціни очікувано повернулися до зростання — на 0,5% за даними Держстату (-1,4% у серпні та -0,6% у липні).
«Загалом зростання цін залишалося в тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки та таргетів мирного часу — з початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи й далі сповільнювалися — до 7,1% (з 8,6% у попередньому місяці)», — йдеться в документі.
За даними міністерства, незначне вересневе зростання цін було сформоване сезонним чинником (переважно через подорожчання послуг освіти, а також одягу і взуття). Натомість на продовольчому ринку спостерігалася дефляція (надходження нового врожаю охолоджувало ринок), яка частково компенсувала інфляційну складову в певних сегментах послуг та непродовольчого ринку.
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Що буде із інфляцією
Як зазначають в Мінекономіки, збереження реалій війни вже сформувало специфічні умови функціонування споживчого ринку.
«Стриманий попит воєнного часу мотиваційної та міграційної природи за практичної сталості курсових та монетарних умов зумовив можливість прояву „мирного“ чинника — сезонності, яка, відповідно до календарного періоду, і визначила різноспрямований рух цін у різних сегментах споживчого ринку», — йдеться в огляді.
Наразі комплекс чинників впливу створює поле стабільності внутрішніх споживчих цін та є підґрунтям для формування тренду, спрямованого на загальне сповільнення річних темпів інфляції, вважають у міністерстві.
«Надалі динаміка споживчих цін залежатиме передусім від можливості значних змін, у т.ч. форс-мажорної природи, у тих умовах функціонування економіки, що склалися. У разі їх відсутності, або ж за вельми незначного їх рівня, зважаючи, що прояв сезонності не порушений, високо ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років», — йдеться в огляді.
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