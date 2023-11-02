Що буде з цінами в Україні — прогноз Мінекономіки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

2 листопада 2023, 13:39 Читать на русском

Що буде з цінами в Україні — прогноз Мінекономіки

В Україні сформувалися чинники впливу на інфляцію під час війни. Зараз до них додається фактор мирного часу — сезонність. Про це йдеться в Огляді інфляції Мінекономіки.

В Україні сформувалися чинники впливу на інфляцію під час війни.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відбувається з цінами

Як зазначається в огляді, у вересні, після двомісячної дефляції, споживчі ціни очікувано повернулися до зростання — на 0,5% за даними Держстату (-1,4% у серпні та -0,6% у липні).

«Загалом зростання цін залишалося в тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки та таргетів мирного часу — з початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи й далі сповільнювалися — до 7,1% (з 8,6% у попередньому місяці)», — йдеться в документі.

За даними міністерства, незначне вересневе зростання цін було сформоване сезонним чинником (переважно через подорожчання послуг освіти, а також одягу і взуття). Натомість на продовольчому ринку спостерігалася дефляція (надходження нового врожаю охолоджувало ринок), яка частково компенсувала інфляційну складову в певних сегментах послуг та непродовольчого ринку.

Читайте: Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року. Як змінились ціни

Що буде із інфляцією

Як зазначають в Мінекономіки, збереження реалій війни вже сформувало специфічні умови функціонування споживчого ринку.

«Стриманий попит воєнного часу мотиваційної та міграційної природи за практичної сталості курсових та монетарних умов зумовив можливість прояву „мирного“ чинника — сезонності, яка, відповідно до календарного періоду, і визначила різноспрямований рух цін у різних сегментах споживчого ринку», — йдеться в огляді.

Наразі комплекс чинників впливу створює поле стабільності внутрішніх споживчих цін та є підґрунтям для формування тренду, спрямованого на загальне сповільнення річних темпів інфляції, вважають у міністерстві.

«Надалі динаміка споживчих цін залежатиме передусім від можливості значних змін, у т.ч. форс-мажорної природи, у тих умовах функціонування економіки, що склалися. У разі їх відсутності, або ж за вельми незначного їх рівня, зважаючи, що прояв сезонності не порушений, високо ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років», — йдеться в огляді.

Нагадаємо

Національний банк у жовтні поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%.

Запрошуємо на найбільшу конференцію з інвестицій від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».

Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!

Приєднуйся до нас за цим посиланням!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами