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6 жовтня 2023, 18:01 Читать на русском

Інфляція сповільнилася. У НБУ розповіли, що відбувається з цінами

Споживча інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 8,6% завдяки більшій пропозиції овочів та фруктів нового врожаю. За оцінками НБУ, інфляція сповільнилася й у вересні під впливом цих же чинників. Про це йдеться в новому Макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку.

Споживча інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 8,6% завдяки більшій пропозиції овочів та фруктів нового врожаю.
Фото: pixabay.com

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Регулятор не наводять цифри оцінки інфляції за вересень, але згідно з оприлюдненим графіком, інфляція уповільнилась приблизно до 7%.

За оцінками НБУ, фундаментальний інфляційний тиск також знижувався. Цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах збереження курсової стійкості та зменшення тиску з боку витрат бізнесу.

Ціни на продовольство

Збільшення виробництва овочів та кавунів завдяки сприятливим погодним умовам та нарощуванню обсягів вирощування в окремих регіонах привели до стрімкого зниження цін на ці культури.Також тривало зниження цін на крупи та борошно на тлі низьких експортних цін та більших, ніж торік, врожаїв.

Поглибилося падіння цін на соняшникову олію внаслідок зниження зовнішніх цін та труднощів з експортом, а у вересні — додатково через швидше надходження пропозиції нового урожаю, ніж торік, на тлі сприятливої для збору соняшника погоди.

Ціни на пальне

У серпні ціни на пальне зрівнялися з торішніми, відображаючи ефекти від повернення повного оподаткування на тлі вичерпання запасів. Однак, за оцінками НБУ, вже у вересні зростання цін на пальне пришвидшилося на тлі зростання світових цін на нафту.

«Зберігався вплив низьких цін на пальне в попередні місяці на транспортні послуги — зростання їх вартості і надалі сповільнювалося», — йдеться в огляді.

Також далі сповільнювалося подорожчання алкогольних напоїв в умовах збереження курсової стійкості та тиску з боку тіньової пропозиції. Стримував адміністративну інфляцію і мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги, додали в НБУ.

Що буде далі

Нагадаємо, голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, проте потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано. З одного боку, кращі врожаї обмежуватимуть зростання цін і в наступні місяці.

Зберігатиметься також вплив від фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги. НБУ і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань. Усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції.

З іншого боку, тиск на витрати бізнесу залишатиметься значним як через втрати, пов’язані з війною, так і через подорожчання електроенергії та пального. Цей чинник може стримувати сповільнення інфляції.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 жовтня 2023, 18:37
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Я уже рекомендовал сотрудникам налоговой сходить на Подол и в сквере около Житнего рынка в тени деревьев покурить… А сотрудникам НБУ лучше спуститься к ст м Крещатик и «погулять» в сквере за домом «15 «. Там тоже можно было и приобрести и покурить то что позволит по другому смотреть на вещи.
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