FATF внесла Болгарію до «сірого списку» через недоліки в протидії відмиванню грошей

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумками триденної зустрічі в Сінгапурі внесла Болгарію, державу-члена ЄС, до так званого сірого списку країн, які потребують посиленого моніторингу. Про це йдеться в опублікованих висновках засідання FATF.

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До «сірого списку» FATF вносить країни, які активно співпрацюють із регулятором для усунення стратегічних недоліків у протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Болгарія зобов’язалась продовжити роботу для запровадження фінансового моніторингу посадовців, посилити боротьбу з відмиванням грошей і не використовувати конфіскацію активів у політичних цілях.

Варто зазначити, що FATF прибрала з «сірого списку» Панаму й Кайманові острови.

Варто зазначити, що Болгарія стала другим членом ЄС, щодо якої FATF запровадила посилений моніторинг. У червні туди також внесли Хорватію. Крім того, в «сірому списку» перебувають Албанія й Туреччина.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за даними Bloomberg, ОАЕ активізували спроби вийти із «сірого списку» FATF.