80% BTC-інвесторів перебувають у плюсі після зростання біткоїна вище $34 000: що нового на крипторинку

Tether прозвітував про 100% забезпечення USDT, із цих коштів $72,6 млрд перебувають у бондах США

Tether звітував про резерви: 100% USDT мають забезпечення, $72,6 млрд вони тримають у бондах США, $4,3 млрд у резервному фонді.

Також компанія тримає $2,1 млрд у BTC. Місяць тому інвестиції в першу криптовалюту становили $1,7 млрд, але у жовтні курс добре зріс.

У криптогаманці MetaMask з'явиться функція оповіщення про підозрілі транзакції

Команда MetaMask у партнерстві з фірмою Blockaid впровадила повідомлення безпеки у браузерне розширення гаманця Web3-гаманця, повідомляє The Block.

Функція покликана забезпечити проактивне запобігання шкідливим транзакціям, забезпечивши захист користувачів від скамів, фішингових та хакерських атак.

Представники компаній очікують, що сповіщення безпеки допоможуть захистити криптоактиви користувачів від крадіжки.

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У десктопній версії програми можна активувати рішення через «експериментальні налаштування», але офіційний запуск нової функції запланований на листопад.

У MetaMask понад 20 млн активних користувачів на місяць, що робить криптогаманець найпопулярнішим у світі.

80% BTC-інвесторів перебувають у плюсі після зростання біткоїна вище $34 000 — Glassnode

Кількість біткоїн-гаманців, що перебувають у прибутку, перевищила 39 млн. Це нова рекордна позначка, випливає з даних Glassnode.

Близько 80% адрес з ненульовим балансом у першій криптовалюті знаходяться «у плюсі» після зростання біткоїна вище $34 000.

Попередній максимум метрики було зафіксовано у листопаді 2021 року. Пік на позначці 38,1 млн було досягнуто на тлі повернення ціни біткоїна до рекордних значень.

Незважаючи на те, що поточні котирування спотового ринку криптовалюти становлять близько 50% значень того періоду, кількість «ненульових» біткоїн-адрес перевищила в моменті 49 млн.

Жовтневе ралі біткоїна призвело до того, що нереалізовані збитки є у менш ніж 20% власників гаманців першої криптовалюти.

Jump Trading готовий стати маркетмейкером ETF від BlackRock

Jane Street, Jump Trading, Virtu та Hudson River Trading можуть виступити як маркетмейкер спотового біткоїн-ETF від BlackRock у разі його схвалення. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, представники компаній провели переговори з BlackRock щодо своєї участі у підтримці продукту.

Маркетмейкери відповідають за створення та викуп нових акцій ETF, згладжуючи відхилення його ціни від чистої вартості активів (NAV).

Реєстрація біржового фонду дозволить Jane Street і Jump Trading, що базуються в США, фактично повернутися на «домашній» ринок. У травні ЗМІ повідомили про їхню відмову від торгівлі цифровими активами на тлі регуляторної невизначеності.

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Раніше експерти JPMorgan дійшли висновку, що новий інвестиційний криптопродукт можуть схвалити вже протягом місяців. Фахівці наголосили на відсутності апеляції SEC на рішення суду у справі Grayscale. Суд зобов'язав відомство не перешкоджати перетворенню біткоїн-трасту на біржовий фонд.

У липні SEC прийняла до розгляду запити на запуск спотових ETF на базі цифрового золота BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity Investments і WisdomTree. Пізніше до них приєдналася Franklin Templeton.