Білий дім заявив, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт, запропонований республіканцями Палати представників щодо надання допомоги Ізраїлю на понад $14 млрд. Про це пише Bloomberg.
Байден накладе вето на пакет допомоги Ізраїлю, у якому немає підтримки для України
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Позиція Байдена
Адміністративно-бюджетне управління (OMB) у розширеній заяві у вівторок увечері заявило, що цей захід «не відповідає нагальності моменту, оскільки поглиблює наші розбіжності та серйозно підриває історичну двопартійну підтримку безпеки Ізраїлю».
Також допомога Ізраїлю в документі передбачена за рахунок скорочення фінансування Податкової служби. До того ж цей законопроєкт відхиляється від стратегії Білого дому, який хоче забезпечити допомогу Україні та Ізраїлю в одному законодавчому акті.
«Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу та для нашої власної національної безпеки», — заявили в ОМВ.
Пакет допомоги
Палата представників голосуватиме за пакет допомоги Ізраїлю 2 листопада. Новий спікер Палати представників Майк Джонсон, який і подав документ, каже, що «підтримка Ізраїлю та захист невинних там є в наших національних інтересах, і це більш нагальна потреба, ніж агенти Податкової служби».
Тим часом лідери республіканців у Сенаті підтримують пакет, який більше відповідає пропозиціям демократів та Білого дому. Він передбачає фінансування екстреного запиту Байдена на $106 млрд, які підуть на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та зміцнення південного кордону США. Сенатори, які пишуть законопроєкт, можуть оприлюднити його наступного тижня.
Читайте: Сенат США може відхилити або змінити пакет Байдена на $106 мільярдів для України та Ізраїлю — ЗМІ
Джонсон, однак, хоче відокремити будь-яку допомогу Україні, проти чого виступають деякі консерватори Палати представників.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Байден анонсував запит на пакет допомоги Україні та Ізраїлю на понад $100 млрд.
За даними джерел Reuters, допомога включатиме:
- $60 млрд для України та поповнення запасів США;
- $14 млрд для Ізраїлю;
- $14 млрд на охорону кордонів США;
- $10 млрд на гуманітарну допомогу;
- $7 млрд для Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню.
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