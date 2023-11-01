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1 листопада 2023, 10:11 Читать на русском

Байден накладе вето на пакет допомоги Ізраїлю, у якому немає підтримки для України

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт, запропонований республіканцями Палати представників щодо надання допомоги Ізраїлю на понад $14 млрд. Про це пише Bloomberg.

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт, запропонований республіканцями Палати представників щодо надання допомоги Ізраїлю на понад $14 млрд.
Фото: depositphotos

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Позиція Байдена

Адміністративно-бюджетне управління (OMB) у розширеній заяві у вівторок увечері заявило, що цей захід «не відповідає нагальності моменту, оскільки поглиблює наші розбіжності та серйозно підриває історичну двопартійну підтримку безпеки Ізраїлю».

Також допомога Ізраїлю в документі передбачена за рахунок скорочення фінансування Податкової служби. До того ж цей законопроєкт відхиляється від стратегії Білого дому, який хоче забезпечити допомогу Україні та Ізраїлю в одному законодавчому акті.

«Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу та для нашої власної національної безпеки», — заявили в ОМВ.

Пакет допомоги

Палата представників голосуватиме за пакет допомоги Ізраїлю 2 листопада. Новий спікер Палати представників Майк Джонсон, який і подав документ, каже, що «підтримка Ізраїлю та захист невинних там є в наших національних інтересах, і це більш нагальна потреба, ніж агенти Податкової служби».

Тим часом лідери республіканців у Сенаті підтримують пакет, який більше відповідає пропозиціям демократів та Білого дому. Він передбачає фінансування екстреного запиту Байдена на $106 млрд, які підуть на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та зміцнення південного кордону США. Сенатори, які пишуть законопроєкт, можуть оприлюднити його наступного тижня.

Читайте: Сенат США може відхилити або змінити пакет Байдена на $106 мільярдів для України та Ізраїлю — ЗМІ

Джонсон, однак, хоче відокремити будь-яку допомогу Україні, проти чого виступають деякі консерватори Палати представників.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Байден анонсував запит на пакет допомоги Україні та Ізраїлю на понад $100 млрд.

За даними джерел Reuters, допомога включатиме:

  • $60 млрд для України та поповнення запасів США;
  • $14 млрд для Ізраїлю;
  • $14 млрд на охорону кордонів США;
  • $10 млрд на гуманітарну допомогу;
  • $7 млрд для Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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