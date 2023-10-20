Розумне інвестування. Байден анонсував запит на пакет допомоги Україні та Ізраїлю на $100 мільярдів

Президент США Джо Байден заявив, що в історії світу настав переломний момент. Він також назвав багатомільярдну військову допомогу Україні та Ізраїлю «розумним інвестуванням» у безпеку Америки. Про це він сказав у своєму відеозверненні .

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Мета промови — переконати Конгрес схвалити спільний пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні у розмірі понад $100 млрд.

Байден оголосив, що надішле «терміновий» запит Конгресу на фінансування допомоги у п’ятницю.

У своєму пристрасному зверненні він також намагався пояснити американським громадянам, чому вони мають перейматися війнами за тисячі кілометрів від свого дому.

І чому американські платники податків повинні надсилати гроші за кордон для досягнення його зовнішньополітичних цілей.

Він розповів, що військова допомога Україні і Ізраїлю є необхідним внеском у майбутню безпеку США.

«Це розумна інвестиція, дивіденди з якої у вигляді безпеки Америка отримуватиме поколіннями. Вона допоможе зберегти американських військових. Вона допоможе нам побудувати для наших дітей і онуків світ, який буде безпечнішим, мирнішим і процвітаючим», — сказав Байден.

Він заявив, що ХАМАС і Росія «прагнуть знищити демократію». У своїй промові Байден неодноразово ставив в один ряд путіна і терористів.

Скільки коштів може отримати Україна

Білий дім поки що офіційно не оприлюднив подробиці очікуваного пакета допомоги.

За даними джерел Reuters, допомога включатиме:

$60 млрд для України та поповнення запасів США;

$14 млрд для Ізраїлю;

$14 млрд на охорону кордонів США;

$10 млрд на гуманітарну допомогу;

$7 млрд для Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню.

Демократи сподіваються, що, об'єднавши різні пакети допомоги, вони зможуть заручитися підтримкою фінансування України, проти чого виступають деякі республіканці.

За даними Кільського інституту світової економіки, з початку війни в Україні у лютому 2022 року адміністрація Джо Байдена та Конгрес США надали Україні понад $75 млрд гуманітарної, фінансової та військової допомоги.

Близько 60% цієї суми пов’язано з військовими, наприклад, на озброєння та допомогу у сфері безпеки.

Ізраїль є найбільшим сукупним одержувачем військової допомоги США з часів Другої світової війни.

За даними дослідницької служби Конгресу, на сьогодні США надали Ізраїлю $158 млрд допомоги.

У 2023 році США виділили Ізраїлю $3,8 млрд на військове фінансування.

Це частина 10-річної угоди, підписаної під час адміністрації колишнього президента США Барака Обами. В її рамках США пообіцяли виділити $38 млрд військової допомоги Ізраїлю з 2019 по 2028 рік.

Чи ухвалить Конгрес це рішення

Запит Байдена надійде до фактично замороженого Конгресу, оскільки республіканці Палати представників досі не змогли обрати спікера замість Кевіна Маккарті, який втратив свою посаду більш ніж два тижні тому.

Лідер республіканців у Сенаті висловив готовність підтримати цей проєкт, але всередині партії є опозиція.