Розумне інвестування. Байден анонсував запит на пакет допомоги Україні та Ізраїлю на $100 мільярдів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

20 жовтня 2023, 11:32 Читать на русском

Розумне інвестування. Байден анонсував запит на пакет допомоги Україні та Ізраїлю на $100 мільярдів

Президент США Джо Байден заявив, що в історії світу настав переломний момент. Він також назвав багатомільярдну військову допомогу Україні та Ізраїлю «розумним інвестуванням» у безпеку Америки. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Президент США Джо Байден заявив, що в історії світу настав переломний момент.
Фото: wikipedia.org

Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Мета промови — переконати Конгрес схвалити спільний пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні у розмірі понад $100 млрд.

Байден оголосив, що надішле «терміновий» запит Конгресу на фінансування допомоги у п’ятницю.

У своєму пристрасному зверненні він також намагався пояснити американським громадянам, чому вони мають перейматися війнами за тисячі кілометрів від свого дому.

І чому американські платники податків повинні надсилати гроші за кордон для досягнення його зовнішньополітичних цілей.

Він розповів, що військова допомога Україні і Ізраїлю є необхідним внеском у майбутню безпеку США.

«Це розумна інвестиція, дивіденди з якої у вигляді безпеки Америка отримуватиме поколіннями. Вона допоможе зберегти американських військових. Вона допоможе нам побудувати для наших дітей і онуків світ, який буде безпечнішим, мирнішим і процвітаючим», — сказав Байден.

Він заявив, що ХАМАС і Росія «прагнуть знищити демократію». У своїй промові Байден неодноразово ставив в один ряд путіна і терористів.

Скільки коштів може отримати Україна

Білий дім поки що офіційно не оприлюднив подробиці очікуваного пакета допомоги.

За даними джерел Reuters, допомога включатиме:

  • $60 млрд для України та поповнення запасів США;
  • $14 млрд для Ізраїлю;
  • $14 млрд на охорону кордонів США;
  • $10 млрд на гуманітарну допомогу;
  • $7 млрд для Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню.

Демократи сподіваються, що, об'єднавши різні пакети допомоги, вони зможуть заручитися підтримкою фінансування України, проти чого виступають деякі республіканці.

За даними Кільського інституту світової економіки, з початку війни в Україні у лютому 2022 року адміністрація Джо Байдена та Конгрес США надали Україні понад $75 млрд гуманітарної, фінансової та військової допомоги.

Близько 60% цієї суми пов’язано з військовими, наприклад, на озброєння та допомогу у сфері безпеки.

Ізраїль є найбільшим сукупним одержувачем військової допомоги США з часів Другої світової війни.

За даними дослідницької служби Конгресу, на сьогодні США надали Ізраїлю $158 млрд допомоги.

У 2023 році США виділили Ізраїлю $3,8 млрд на військове фінансування.

Це частина 10-річної угоди, підписаної під час адміністрації колишнього президента США Барака Обами. В її рамках США пообіцяли виділити $38 млрд військової допомоги Ізраїлю з 2019 по 2028 рік.

Чи ухвалить Конгрес це рішення

Запит Байдена надійде до фактично замороженого Конгресу, оскільки республіканці Палати представників досі не змогли обрати спікера замість Кевіна Маккарті, який втратив свою посаду більш ніж два тижні тому.

Лідер республіканців у Сенаті висловив готовність підтримати цей проєкт, але всередині партії є опозиція.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Bely, Антон Подлипский и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами