Головне за вівторок: Ціни на с/г землі, падіння акцій виробників зброї та заробіток на гривневих депозитах

З нового року ринок землі відкриється для юросіб, а громадяни зможуть купувати значно більше сільгоспугідь в «одні руки». Як це вплине на ціну землі, розбирався «Мінфін».

Мінфін на аукціоні продав облігації на 15,5 мільярдів

Міністерство фінансів 31 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,51 млрд грн (в еквіваленті), що на 7,39 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 22,9 млрд грн.

Виробника Patriot завалили замовленнями: чому падають акції компанії

Витрати на зброю у всьому світі стрімко йдуть вгору, але акції найбільших її виробників стрімко падають. «Мінфін» розбирався, чому це відбувається, чи здатні оборонні компанії впоратись із викликами, та чи варто додати їх акції до свого інвестиційного портфелю.

Чому Україні повчитися у німців. Історії розвитку німецьких компаній (відео)

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про розвиток сімейних німецьких компані і чому в них можна повчитися українським бізнесменам.

НБУ хоче зробити заробіток на гривневих депозитах вищим, ніж на купівлі доларів

Минулого тижня Національний банк суттєво знизив облікову ставку і залишив незмінними відсоткові ставки за своїми операціями з банками. Як це впливатиме на економіку, розповів керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.