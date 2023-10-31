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31 жовтня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Ціни на с/г землі, падіння акцій виробників зброї та заробіток на гривневих депозитах

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Джерело: Мінфін
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