Чому Україні повчитися у німців. Історії розвитку німецьких компаній (відео)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 жовтня 2023, 17:03 Читать на русском

Чому Україні повчитися у німців. Історії розвитку німецьких компаній (відео)

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про розвиток сімейних німецьких компані і чому в них можна повчитися українським бізнесменам.

  • Чому потрібно вчитися у Німеччині?
  • Сімейний бізнес у Німеччині
  • Експертність німецького бізнесу
  • Німецькі компанії орієнтуються на експорт
  • Німецький бізнес вміє об'єднуватися.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
31 жовтня 2023, 18:13
#
Слід повчитися тому, що великий бізнес майже не платить податків, натомість виробництво лишається в Німеччині, у німців є робота, висока зарплата, бо багато підприємств конкурують за працівника, а вже з тієї великої зарплати держава має великі податки. Не можна щемити работодавця, він створює роботі місця, працівникам нікуди дітися від високих податків, але їм також добре, бо навіть після сплати драконівських податків лишається більше, ніж у болгарів з їх 10% ПДФО.
+
0
matroskin
matroskin
31 жовтня 2023, 18:20
#
Вам спершу слід повчитися користуватися гуглом.
Volkswagen
Распределение показателей деятельности по регионам по результатам 2021 года:
Европа и Африка — 36 заводов
Северная Америка — 7 заводов
Южная Америка — 6 заводов
Азиатско-Тихоокеанский регион — 19 заводов,

В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и примерно 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60 странах.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
31 жовтня 2023, 18:35
#
Вони тримають частину заводів за кордоном для локальних ринків. Але варто також погуглити, на авто якого виробництва їздять німці? А болгари? Я мовчу за українців. Де знаходяться заводи важкої індустрії? Німеччина то індустріальна країна і то факт без гугла. Німеччина нетто експортер техніки та продукції важкої промисловості.
+
0
matroskin
matroskin
31 жовтня 2023, 18:40
#
То не треба писати:
«натомість виробництво лишається в Німеччині«
з працівниками аналогічна нісенітниця, навіть в самій Німеччині німці займають керівні та інженерні посади, а працюють на тих заводах здебільшого поляки, чехи, українці, араби і т.д.
Маск там 3 рік завод відкрити не може, бо бюрократія там гірше ніж у нас і «порішать» не виходить, треба виконувать всі забаганки, це про чергову нісенітницю: « не можна щемити работодавця»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами