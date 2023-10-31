Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про розвиток сімейних німецьких компані і чому в них можна повчитися українським бізнесменам.
Чому Україні повчитися у німців. Історії розвитку німецьких компаній (відео)
- Чому потрібно вчитися у Німеччині?
- Сімейний бізнес у Німеччині
- Експертність німецького бізнесу
- Німецькі компанії орієнтуються на експорт
- Німецький бізнес вміє об'єднуватися.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Volkswagen
Распределение показателей деятельности по регионам по результатам 2021 года:
Европа и Африка — 36 заводов
Северная Америка — 7 заводов
Южная Америка — 6 заводов
Азиатско-Тихоокеанский регион — 19 заводов,
В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и примерно 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60 странах.
«натомість виробництво лишається в Німеччині«
з працівниками аналогічна нісенітниця, навіть в самій Німеччині німці займають керівні та інженерні посади, а працюють на тих заводах здебільшого поляки, чехи, українці, араби і т.д.
Маск там 3 рік завод відкрити не може, бо бюрократія там гірше ніж у нас і «порішать» не виходить, треба виконувать всі забаганки, це про чергову нісенітницю: « не можна щемити работодавця»