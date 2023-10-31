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31 жовтня 2023, 19:50 Читать на русском

Чеки збирати не потрібно: Шуляк розповіла, як відбуватиметься компенсація зробленого за власний кошт ремонту

З 1 січня 2024 року громадяни зможуть отримати компенсації за зроблений власним коштом ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок війни рф проти України. Про це розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Олена Шуляк в ефірі Суспільного.

З 1 січня 2024 року громадяни зможуть отримати компенсації за зроблений власним коштом ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок війни рф проти України.
Фото: t.me/dsns_telegram

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«Ті люди, які витрачали свої власні кошти або брали запозичення в банку на відновлення свого житла, отримають від держави відповідну компенсацію. Ця програма працюватиме аналогічно першому етапу програми «єВідновлення», тобто буде чек-лист із зазначенням вартості пошкодженого елементу.

Це буде середня вартість, яку у своїй постанові затвердив уряд, щоб уникнути зловживань і щоб був єдиний підхід відшкодувань. Також треба буде мати фотофіксацію пошкоджень на момент початку ремонту", — повідомила вона.

Раніше програма компенсацій не розповсюджувалась на тих, хто робив ремонт за власний кошт.

Шуляк наголосила, що програма працюватиме аналогічно першому етапу програми «єВідновлення».

«Також буде відповідний чек-лист, де буде зафіксована вартість кожного пошкодженого елементу. Це буде середня вартість. Для цього не потрібно збирати чеки. Достатньо мати лише фотофіксацію пошкоджень на момент початку ремонтних робіт», — пояснила Шуляк.

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Як подати заявку

Подати заявку на отримання компенсації можна через додаток «Дія». Порядок подачі документів аналогічний як подавати за програмою «єВідновлення» стосовно зруйнованого житла.

«Надалі потрібно буде допустити представників комісій до огляду житла, щоб зафіксувати пошкодження і їхню вартість. У громадах вже створені відповідні комісії, де 30% членів — можуть складати представники громад організацій. Вони можуть допомагати тим представникам комісії, які мають будівельну освіту, — контролюватимуть процес. І потім людина отримує кошти, які зможе витрачати на інше», — зазначила Шуляк.

Максимальна сума компенсації

Максимальна сума компенсації — до 200 тис. грн. Але, за словами Шуляк, уряд розробляє можливість збільшити компенсацію.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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82845392
82845392
31 жовтня 2023, 21:17
#
> Это будет средняя цена. Для этого не нужно собирать чеки. Достаточно иметь только фотофиксацию повреждений в момент начала ремонтных работ

Средняя цена чего — материалов или работ? Как она посчитана: как наш «прожиточный минимум», или исходя из реального рынка? По городу, области или стране? Так много вопросов, и так мало ответов…
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