Комітет Ради схвалив до повторного другого читання законопроєкт щодо «військового» ПДФО

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив до повторного другого читання законопроєкт № 10037 щодо «військового» ПДФО та акцизу. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«Текст майже не змінився порівняно з версією, яку виносили до цього на друге читання (там, де набрало 223 голосів): 11 правок враховано та 1600 правок відхилено», — уточнив він.

Також нардеп нагадав норми законопроєкту, який було винесено на друге читання.

З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року передбачалося спрямування «військового» ПДФО до державного бюджету в пропорції 50% на 50% - ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, «військове» ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (за прогнозом, понад 43 млрд грн),

45% - Мінстратегпрому для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (понад 43 млрд грн),

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд грн).

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за 9 місяців 2023 року до місцевих бюджетів надійшло 78,4 млрд грн «військового» ПДФО, що на 47,2% (+25,1 млрд грн) більше проти аналогічного періоду минулого року.