З початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 78 мільярдів «військового ПДФО»

За 9 місяців 2023 року до місцевих бюджетів надійшло 78,4 млрд грн «військового ПДФО», що на 47,2% (+25,1 млрд грн) більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Дані Міністерства фінансів за перші три квартали 2023 року свідчать, що місцеві бюджети продовжують стабільно перевиконуватись:

Проти аналогічного періоду 2022 року доходи загального фонду зросли на 21,6% (+60,2 млрд грн) до 338,8 млрд грн.

Річний план по доходах на 1 жовтня виконано на 83,4% (при нормі на цей період — 75%).

Надходження від податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), що складає 2/3 доходів місцевих бюджетів, збільшились на 20,5% до 227,1 млрд грн. Річний план по ПДФО виконано на 82,8% (при нормі 75%).

За перші 8 місяців 2023 року профіцит місцевих бюджетів склав 97 млрд грн.

Причина перевиконання місцевих бюджетів

Гетманцев зазначив, що основна причина аномального перевиконання місцевих бюджетів незмінна — ПДФО з грошового забезпечення військових.

«По суті, зараз це майже кожна четверта гривня в доходах місцевих бюджетів (без трансфертів), яка або зависає на залишку рахунків місцевих органів влади (останній перевалив за 200 млрд грн) або витрачається м’яко кажучи не в кращий спосіб. Замість того аби витрачатись на оборону», — заявив він.

Гетманцев також повідомив, що залишається прихильником сильного місцевого самоврядування та фіскальної децентралізації.

«Але продовження повномасштабної війни диктує свої умови: все для фронту, все для Перемоги!» — написав він.

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