Бруківка та стадіони важливіше. Рада не підтримала вилучення у громад «військового» ПДФО

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт № 10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу. Про це написав перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

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Що відомо

«Парламент не схвалив до другого читання законопроєкт № 10037. „За“ — лише 223 голосів. Відправили на повторне друге 265 [голосами]», — написав Железняк.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев написав, що: «На жаль, парламент не підтримав перерозподіл військового ПДФО. ️Парламентарі вирішили, що бруківка і стадіони важливіші за дрони і зброю для армії. Політиканство та популізм перемогли державництво. Але ненадовго. Буде повторне друге».

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% — головне джерело доходів місцевих бюджетів. Через повномасштабне вторгнення росії у 2022−2023 роках в Україні зросла кількість військовослужбовців та їхні зарплати, що автоматично призвело до збільшення бюджетів громад, де розташовані військові частини.

Це своєю чергою вилилось у численні скандали з державними закупівлями.

Нагадаємо

У вересні 2023 року Кабінет міністрів запропонував тимчасово вилучити «військовий» ПДФО з місцевих бюджетів та передати його до спеціального фонду державного бюджету. За оцінкою уряду, це повинно було дати 120 млрд грн на закупівлю дронів і виробництво зброї.