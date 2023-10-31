Фонд гарантування виставив на продаж активи банків на 2,5 мільярда

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Продаж активів

«З 30 жовтня по 3 листопада запланований продаж активів 11 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів», — йдеться в повідомленні.

Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 522,6 млн грн. Із них на суму 2 385,2 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 129,8 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 3,1 млн грн, а цінні папери торгуватимуться за 4,5 млн грн.

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Нагадаємо

У вересні 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, сягнула майже 861,5 млн грн.