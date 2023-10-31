Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи 11 банків на загальну суму 2,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків на 2,5 мільярда
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Продаж активів
«З 30 жовтня по 3 листопада запланований продаж активів 11 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів», — йдеться в повідомленні.
Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 522,6 млн грн. Із них на суму 2 385,2 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 129,8 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 3,1 млн грн, а цінні папери торгуватимуться за 4,5 млн грн.
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Нагадаємо
У вересні 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, сягнула майже 861,5 млн грн.
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