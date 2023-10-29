Ощадбанк з 1 грудня запроваджує лояльніші карткові тарифи для фізичних осіб, зокрема перекази між картками банку стануть безкоштовними. Про це повідомила начальниця філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» Ганна Прасол, пише Укрінформ.
Ощадбанк анонсував нові карткові тарифи для фізосіб
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Нові тарифи
«З 1 грудня Ощадбанк змінює карткові тарифи на перекази коштів, надання виписок та інших послуг. Тарифи будуть лояльні. Наприклад, на сьогодні клієнти, які здійснюють переказ з картки на картку з Ощад24 як фізособи, платять 3 грн за кожен платіж, тобто будь-яка сума — плюс 3 грн. А з 1 грудня це буде безкоштовно», — розповіла Прасол.
Вона зазначила, що Ощадбанк — соціальний, і дуже багато людей користуються саме його послугами.
Як повідомлялося, на території Донеччині, яка контролюється українською владою, працює 31 відділення Ощадбанку та понад 80 його банкоматів.
Джерело: Мінфін
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