Ощадбанк анонсував нові карткові тарифи для фізосіб

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Нові тарифи

«З 1 грудня Ощадбанк змінює карткові тарифи на перекази коштів, надання виписок та інших послуг. Тарифи будуть лояльні. Наприклад, на сьогодні клієнти, які здійснюють переказ з картки на картку з Ощад24 як фізособи, платять 3 грн за кожен платіж, тобто будь-яка сума — плюс 3 грн. А з 1 грудня це буде безкоштовно», — розповіла Прасол.

Вона зазначила, що Ощадбанк — соціальний, і дуже багато людей користуються саме його послугами.

Як повідомлялося, на території Донеччині, яка контролюється українською владою, працює 31 відділення Ощадбанку та понад 80 його банкоматів.