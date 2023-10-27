Сполучені Штати Америки в четвер, 26 жовтня, виділили Україні новий пакет військової допомоги на $150 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен та керівника Офісу президента України Андрій Єрмак.
США виділили Україні новий пакет військової допомоги: що до нього входить
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Що увійшло в пакет допомоги
- Боєприпаси для систем ППО NASAMS;
- ракети ППО AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети TOW;
- системи Javelin;
- понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- активні бронеплити для танків Абрамс та інше.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що президент США Джо Байден анонсував запит до Конгресу щодо допомоги Україні та Ізраїлю на понад $100 млрд.
Згодом Politico та The Wall Street Journal написали, що Сенат США може відхилити або змінити пакет Байдена на $106 млрд для України та Ізраїлю.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Но посмотрим что ещё важного сегодня произошло на тему «финансовой помощи», о чём мало пишут и на чём мало концентрируют внимание:
— в США новый спикер Конгресса уже заявил, что помощь Израилю и Украине будет рассматриваться отдельным пакетом, а не так как пытались «под другим соусом» всё это обставить. А значит шансы на рассмотрение значительно меньше. И на этом фоне справедливы вопросы отдельных представителей о коррупции в Украине и о том куда пошли прошлые деньги.
— так называемый «украинский фонд» в ЕС на 50 млрд евро на 4 года, который Шмыгаль уже успел поделить и сказал что 18 из него должны дать обязательно в 2024 (хотя там даже ещё не было решения непосредственно) — сегодня не приняли, как минимум выступили против Словакия и Венгрия, причём если с Венгрий отдельная история, то Словакия вполне справедливо тоже намекнула на коррупцию в Украине, а это может влиять на мнение и других стран.
Но конечно же, большинству это сейчас неважно. И коррупция вообще для многих сейчас не играет особой роли. Куда важнее что там Царёва подрезали — вот это все обсуждают «на ура».
Время всё покажет и к чему всё идёт.
Но самое интересное будет — это подготовка бюджета Украины к второму чтению, который должны принять до 20 ноября. Будет видно как депутаты, абсолютно оторванные от реальности, будут вносить самые разные «хотелки» на свои коррупционные схемы. И часть из них проголосуют, что скорее всего увеличит дыру в бюджете с текущих 1.6 трлн до около 2 трлн гривен.
Неважно, что эту дыру нечем замкнуть, коррупционерам главное принять побольше расходов, особенно на гос чиновничий аппарат, там точно никто не будет сокращать ни расходы, ни зарплаты, ни различные косвенные расходы.
А если денег не дадут США и ЕС — так вообще не проблема, «напечатаем». Платить за это будут самые бедные слои населения в виде инфляции жёсткой, а депутатов это не сильно коснётся, поэтому им и нечего переживать. Вообще.