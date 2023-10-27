США виділили Україні новий пакет військової допомоги: що до нього входить

Сполучені Штати Америки в четвер, 26 жовтня, виділили Україні новий пакет військової допомоги на $150 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен та керівника Офісу президента України Андрій Єрмак .

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Що увійшло в пакет допомоги

Боєприпаси для систем ППО NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

системи Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

активні бронеплити для танків Абрамс та інше.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент США Джо Байден анонсував запит до Конгресу щодо допомоги Україні та Ізраїлю на понад $100 млрд.

Згодом Politico та The Wall Street Journal написали, що Сенат США може відхилити або змінити пакет Байдена на $106 млрд для України та Ізраїлю.