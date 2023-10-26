Центральний банк Туреччини підвищив процентну ставку до 35%

Комітет з грошово-кредитної політики на чолі з губернатором Хафізе Гайє Еркан підвищив свій контрольний показник до 35% з 30%, відповідно до більшості прогнозів. Акції турецьких банків зберегли свій приріст після оголошення, а курс ліри майже не змінився.

Читайте: Індекс Borsa Istanbul 100 впав на 7,1% — найбільше падіння після землетрусів

П'яте підвищення поспіль продовжує місячний цикл жорсткості монетарної політики, оскільки Туреччина прагне впоратися з інфляцією, яку Міжнародний валютний фонд прогнозує як п'яту за швидкістю у світі.

Вищі ставки необхідні, щоб залучити іноземні припливи на місцеві ринки облігацій у той час, коли, за прогнозами, інфляція почне сповільнюватися лише з другого кварталу наступного року.

Читайте: ЦБ Туреччини підвищив ставки до максимуму за останні 20 років