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26 жовтня 2023, 18:01 Читать на русском

Центральний банк Туреччини підвищив процентну ставку до 35%

Центральний банк Туреччини значно підвищив процентну ставку в четвер і повідомив, що може ще більше посилити політику, щоб приборкати інфляцію, яка наприкінці цього року досягне 70%. Про це пише Bloomberg.

Центральний банк Туреччини значно підвищив процентну ставку в четвер і повідомив, що може ще більше посилити політику, щоб приборкати інфляцію, яка наприкінці цього року досягне 70%.
Фото: depositphotos

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Комітет з грошово-кредитної політики на чолі з губернатором Хафізе Гайє Еркан підвищив свій контрольний показник до 35% з 30%, відповідно до більшості прогнозів. Акції турецьких банків зберегли свій приріст після оголошення, а курс ліри майже не змінився.

Читайте: Індекс Borsa Istanbul 100 впав на 7,1% — найбільше падіння після землетрусів

П'яте підвищення поспіль продовжує місячний цикл жорсткості монетарної політики, оскільки Туреччина прагне впоратися з інфляцією, яку Міжнародний валютний фонд прогнозує як п'яту за швидкістю у світі.

Вищі ставки необхідні, щоб залучити іноземні припливи на місцеві ринки облігацій у той час, коли, за прогнозами, інфляція почне сповільнюватися лише з другого кварталу наступного року.

Читайте: ЦБ Туреччини підвищив ставки до максимуму за останні 20 років

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+75
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 жовтня 2023, 18:18
#
Как диктаторы влияют на экономику …
+
+15
Три літри
Три літри
26 жовтня 2023, 18:37
#
Пхах, Чудово, дивно що Путлер цим ще не скористався
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
26 жовтня 2023, 19:15
#
Эрди еще не желал своему народу 36,6?
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
27 жовтня 2023, 7:39
#
Всупереч загальноприйнятій думці, я думаю, що чим більше ставка, тим більша інфляція буде в майбутньому.
логіка проста, як 5 копійок: якщо сьогодні економіка взяла гроші під кредит 35%, то через рік економіка має повернути на +35% БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ! а звідки може взятись на +35% більше грошей в економіці??? тільки і виключно за рахунок нових кредитів і чергового друку макулатури!
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 жовтня 2023, 9:26
#
И да и нет , вопрос в том насколько в будущем будут жалеть тех кто взял кредиты . В США все знают таргет и там мало кого жалеют . В экономиках типа турции скорее всего вы правы
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