Центральний банк Туреччини значно підвищив процентну ставку в четвер і повідомив, що може ще більше посилити політику, щоб приборкати інфляцію, яка наприкінці цього року досягне 70%. Про це пише Bloomberg.
Центральний банк Туреччини підвищив процентну ставку до 35%
Комітет з грошово-кредитної політики на чолі з губернатором Хафізе Гайє Еркан підвищив свій контрольний показник до 35% з 30%, відповідно до більшості прогнозів. Акції турецьких банків зберегли свій приріст після оголошення, а курс ліри майже не змінився.
Читайте: Індекс Borsa Istanbul 100 впав на 7,1% — найбільше падіння після землетрусів
П'яте підвищення поспіль продовжує місячний цикл жорсткості монетарної політики, оскільки Туреччина прагне впоратися з інфляцією, яку Міжнародний валютний фонд прогнозує як п'яту за швидкістю у світі.
Вищі ставки необхідні, щоб залучити іноземні припливи на місцеві ринки облігацій у той час, коли, за прогнозами, інфляція почне сповільнюватися лише з другого кварталу наступного року.
Читайте: ЦБ Туреччини підвищив ставки до максимуму за останні 20 років
Коментарі - 5
логіка проста, як 5 копійок: якщо сьогодні економіка взяла гроші під кредит 35%, то через рік економіка має повернути на +35% БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ! а звідки може взятись на +35% більше грошей в економіці??? тільки і виключно за рахунок нових кредитів і чергового друку макулатури!