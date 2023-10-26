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26 жовтня 2023, 9:13 Читать на русском

Індекс Borsa Istanbul 100 впав на 7,1% — найбільше падіння після землетрусів

Еталонний індекс Borsa Istanbul 100 впав на 7,1%, що стало найбільшою втратою після руйнівних лютневих землетрусів, і мав курс на найгірше місячне падіння за більш ніж три роки. Про це пише Bloomberg.

Еталонний індекс Borsa Istanbul 100 впав на 7,1%, що стало найбільшою втратою після руйнівних лютневих землетрусів, і мав курс на найгірше місячне падіння за більш ніж три роки.
Фото: borsaistanbul.com

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Падіння акцій Туреччини

Головний авіаперевізник Turkish Airlines зазнав найбільше падіння, знизившись на 6,2%.

Цього місяця турецькі акції припинили своє зростання у 2023 році після зростання на 55% до 3 жовтня, оскільки Близький Схід був занурений у конфлікт, а стратегія роздрібних інвесторів щодо купівлі акцій як інструменту подолання інфляції зазнала тиску з боку центрального банку, пише видання.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю та «похвалив» ХАМАС, як визволителів палестинських земель. Окремо глава держави також заявив, що Туреччина призупиняє плани енергетичної співпраці з Ізраїлем.

«Схоже, що геополітичні занепокоєння збентежили інвесторів, і тиск був посилений сильними продавцями з боку низки брокерів, які працюють з іноземними інституційними інвесторами. Паніка серед вітчизняних інвесторів на тлі збільшення рівня маржинальних вимог і ймовірних викупів із місцевих фондів акцій спричинила цей крок», — заявив старший трейдер Global Securities у Стамбулі Джан Оксун.

Підвищення ставки

Очікується, що центральний банк Туреччини підвищить тижневу ставку викупу до 35% на своєму засіданні 26 жовтня, що стане п’ятим підвищенням з травня, оскільки країна бореться з інфляцією, яка перевищує 60%.

Читайте: ЦБ Туреччини підвищив ставки до максимуму за останні 20 років

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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