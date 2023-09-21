ЦБ Туреччини підвищив ставки до максимуму за останні 20 років

Центробанк Туреччини підняв ключову процентну ставку на засіданні в четвер, 21 вересня, до максимуму з 2003 року. Ставка за семиденними операціями РЕПО збільшена на 5 процентних пунктів — з 25% до 30% річних. Про це повідомляє пресслужба турецького регулятора.

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Це вже четверте підвищення ставки з червня цього року, коли головою турецького ЦБ була призначена Хафізе Гайе Еркан. До того, як вона розпочала цикл посилення грошово-кредитної політики, ставка становила 8,5%.

У повідомленні ЦБ зазначається, що регулятор продовжує жорсткість монетарної політики, щоб якнайшвидше домогтися ослаблення інфляції, а також закріпити інфляційні очікування.

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Центробанк планує поступово нарощувати посилення доти, доки не досягне суттєвого послаблення інфляції.

Подальший рівень ставки встановлюватиметься таким чином, щоб забезпечити уповільнення інфляції до 5% у середньостроковій перспективі, зазначили у Центробанку.

У серпні споживчі ціни у Туреччині зросли на 58,9% у річному вираженні.

Турецька ліра трохи дешевшає до долара після рішення ЦБ. Пара долар/ліра торгується на рівні 27,1211 ліри проти 27,0278 ліри на закриття попередньої сесії.