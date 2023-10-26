Нацбанк покращив прогноз міжнародних резервів на 2023 рік до $41,8 мільярда

Національний банк покращив прогноз міжнародних резервів на 2023 рік з $38,3 млрд до $41,8 млрд. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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У 2024 році валютні резерви НБУ становитимуть $44,7 млрд (попередній прогноз — $42,6 млрд), а у 2025 році - $45 млрд ($44,1 млрд).

«Завдяки офіційному фінансуванню НБУ зможе підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та, відповідно, стійкість валютного ринку», — заявив Пишний.

Передбачається, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цьогоріч сягне близько $45 млрд. Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, що цього року розшириться до майже 29% ВВП.

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«Завдяки міжнародній допомозі Україна також має змогу фінансувати значний дефіцит поточного рахунку, а НБУ — підтримувати високий рівень міжнародних резервів та балансувати валютний ринок. Потреби України в зовнішньому фінансуванні в наступні роки залишатимуться значними, попри поступову мобілізацію внутрішніх фінансових ресурсів та фіскальну консолідацію», — зазначив голова НБУ.

Важливим припущенням прогнозу залишається достатність та ритмічність надходження такої допомоги. Необхідною умовою для цього є виконання Україною взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами.

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«Це дасть змогу профінансувати критичні видатки бюджету та надалі уникати його емісійного фінансування. Зі свого боку НБУ зможе підтримувати резерви на рівні вище $40 млрд, попри значні інтервенції для збереження стійкості валютного ринку, у тому числі на тлі подальших заходів із валютної лібералізації», — додав Пишний.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 жовтня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $39 708,2 млн. Нацбанк назвав причини.