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26 жовтня 2023, 14:22 Читать на русском

НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП до 4,9%

НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.

НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році.
Фото: depositphotos.com

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Зростання ВВП

«Стрімкіше економічне відновлення спричинене низкою чинників. Серед них — вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, ліпші, ніж у попередньому прогнозі, оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків», — зазначив Пишний.

Читайте: ВВП України зросте не більш ніж на 5%, а девальвація буде помірною — прогноз Dragon Capital

Прогноз на 2024−2025 рік

У 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків.

Економічному зростанню сприятиме подальша розбудова альтернативних шляхів постачань та збереження м’якої фіскальної політики, що підтримуватиме споживчий попит. Натомість усе ще ускладнена логістика та обмежені війною інвестиції гальмуватимуть економіку.

НБУ прогнозує пришвидшення зростання реального ВВП у 2025 році до 6%. Цьому сприятиме насамперед очікуване зниження безпекових ризиків. Воно супроводжуватиметься поступовим поверненням мігрантів із-за кордону, поліпшенням споживчих та інвестиційних настроїв, налагодженням оптимальної логістики та виробництва, відбудовою пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо

Урядовий прогноз, закладений у проєкт держбюджету на 2024 рік, передбачає зростання ВВП на 5%, інфляцію у 10,8%, а середньорічний курс — 41,4 грн/$.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 жовтня 2023, 15:35
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Ровно через пол месяца или раньше прочитаем — очередное «независимое» европейское агентство «нorns and hooves»
значительно ухудшило прогнозы для Украины…
Все это для граждан! А по факту -время покажет…
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