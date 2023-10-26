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26 жовтня 2023, 11:11 Читать на русском

Статки засновника китайського забудовника Evergrande впали на 98% — Bloomberg

Статки засновника кризового китайського забудовника Evergrande Хуей Ка Яна впали до нового мінімуму на тлі нових проблем компанії. Про це пише Bloomberg.

Статки засновника кризового китайського забудовника Evergrande Хуей Ка Яна впали до нового мінімуму на тлі нових проблем компанії.
Фото: bloomberg.com

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За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки впали на 98% — до $979 млн, а акції його обтяженого боргами девелопера торгуються лише по 0,24 гонконгських доларів (3 центи) за штуку.

Акції China Evergrande впали на 86% з моменту відновлення торгів наприкінці серпня.

«Хоча статки Хуея можуть здатися незначними в контексті розслідування ймовірних злочинів, скоєних магнатом, вартість його активів викликає жвавий інтерес у кредиторів, які прагнуть обмежити втрати від одного з найбільших корпоративних крахів в історії Китаю.

Читайте: Китайський Evergrande продав яхту за 30 млн євро, щоб розплатитися із боргами

Це падіння також є ще однією ілюстрацією того, наскільки сильно впав Хуей після того, як більше десяти років очолював бум на ринку нерухомості в країні", — пише агентство.

За даними Bloomberg, колись Хуей Ка Ян був другою найбагатшою людиною в Азії зі статками на піку в $42 млрд у 2017 році, але відтоді його статки впали на 98%.

Засновник Evergrande зараз перебуває під наглядом поліції, що залишає його імперію в підвішеному стані без чіткого плану реструктуризації.

«Наступне випробування цього місяця може майже знищити його статки. Найзаборгованіший девелопер у світі постане перед судом у Гонконзі 30 жовтня, де розглядатиметься клопотання про ліквідацію фірми», — пише агентства.

За словами Джонатана Лейча, партнера гонконгської юридичної фірми Hogan Lovells, якщо буде прийнято рішення про ліквідацію, будуть призначені ліквідатори, які конвертують активи Evergrande в кошти на користь усіх кредиторів.

«Потенційно, кредитори в кінцевому підсумку стануть власниками бізнесу, а акціонери будуть „знищені“», — сказав Лейч. Проте, якщо Хуей залишиться в компанії, щоб провести реструктуризацію, він може отримати певну частку капіталу як стимул, сказав юрист.

Нагадаємо

Evergrande оголосила дефолт у 2021 році. У період з 21 березня 2022 року до 27 серпня 2023 року торги акціями забудовника в Гонконгу було припинено.

28 серпня, тобто першого дня торгів після 17-місячної паузи, котирування Evergrande впали майже на 87%. Надалі папери зберігали екстремальну волатильність — так, на торгах 6 вересня папери подорожчали більш ніж на 80%.

Читайте: Акції Evergrande впали другий день поспіль після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями

Загальна сума зобов'язань компанії на кінець червня цього року становила 2,39 трлн юанів ($327,8 млрд поточного курсу). Планувалося, що рішення щодо реструктуризації боргу буде ухвалено у вересні, проте Evergrande раніше цього місяця перенесла термін на жовтень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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preyvanamor
preyvanamor
26 жовтня 2023, 12:39
#
Та фірма може і обнулитись повністю. це вже неважливо, бо хати вже збудовано на гроші лошків «інвесторів». і тепер китайські комуняки мають мільйони квартир, а лошки «інвестори» — НІЩО!
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