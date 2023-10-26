Статки засновника китайського забудовника Evergrande впали на 98% — Bloomberg

Статки засновника кризового китайського забудовника Evergrande Хуей Ка Яна впали до нового мінімуму на тлі нових проблем компанії. Про це пише Bloomberg.

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За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки впали на 98% — до $979 млн, а акції його обтяженого боргами девелопера торгуються лише по 0,24 гонконгських доларів (3 центи) за штуку.

Акції China Evergrande впали на 86% з моменту відновлення торгів наприкінці серпня.

«Хоча статки Хуея можуть здатися незначними в контексті розслідування ймовірних злочинів, скоєних магнатом, вартість його активів викликає жвавий інтерес у кредиторів, які прагнуть обмежити втрати від одного з найбільших корпоративних крахів в історії Китаю.

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Це падіння також є ще однією ілюстрацією того, наскільки сильно впав Хуей після того, як більше десяти років очолював бум на ринку нерухомості в країні", — пише агентство.

За даними Bloomberg, колись Хуей Ка Ян був другою найбагатшою людиною в Азії зі статками на піку в $42 млрд у 2017 році, але відтоді його статки впали на 98%.

Засновник Evergrande зараз перебуває під наглядом поліції, що залишає його імперію в підвішеному стані без чіткого плану реструктуризації.

«Наступне випробування цього місяця може майже знищити його статки. Найзаборгованіший девелопер у світі постане перед судом у Гонконзі 30 жовтня, де розглядатиметься клопотання про ліквідацію фірми», — пише агентства.

За словами Джонатана Лейча, партнера гонконгської юридичної фірми Hogan Lovells, якщо буде прийнято рішення про ліквідацію, будуть призначені ліквідатори, які конвертують активи Evergrande в кошти на користь усіх кредиторів.

«Потенційно, кредитори в кінцевому підсумку стануть власниками бізнесу, а акціонери будуть „знищені“», — сказав Лейч. Проте, якщо Хуей залишиться в компанії, щоб провести реструктуризацію, він може отримати певну частку капіталу як стимул, сказав юрист.

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