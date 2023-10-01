На початку цього року один із найбільших китайських забудовників Evergrande продав розкішну супер’яхту приблизно за $32 млн, оскільки кредитори компанії зосередили увагу на офшорних активах компанії. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з цим питанням.
Китайський Evergrande продав яхту за 30 млн євро, щоб розплатитися із боргами
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Що відомо
Evergrande продала 60-метрову супер’яхту Event у рамках процесу продажу непрофільних активів.
Це призвело до подальшого скорочення непрофільних активів забудовника, оскільки ситуація з дефіцитом грошових коштів погіршилася і забудовник щосили намагався розробити план погашення боргу.
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Оскільки засновник і голова Evergrande Хуей Ка Ян наразі перебуває під слідством, аналітики та інвестори задаються питанням, хто керуватиме діяльністю компанії і що станеться з планом реструктуризації офшорного боргу.
Нагадаємо
Evergrande оголосила дефолт у 2021 році. У період з 21 березня 2022 року до 27 серпня 2023 року торги акціями забудовника в Гонконгу було припинено.
28 серпня, тобто першого дня торгів після 17-місячної паузи, котирування Evergrande впали майже на 87%. Надалі папери зберігали екстремальну волатильність — так, на торгах 6 вересня папери подорожчали більш ніж на 80%.
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Загальна сума зобов'язань компанії на кінець червня цього року становила 2,39 трлн юанів ($327,8 млрд поточного курсу). Планувалося, що рішення щодо реструктуризації боргу буде ухвалено у вересні, проте Evergrande раніше цього місяця перенесла термін на жовтень.
У компанії пояснили це бажанням дати власникам боргових зобов'язань більше часу на план реструктуризації.
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