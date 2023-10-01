Китайський Evergrande продав яхту за 30 млн євро, щоб розплатитися із боргами

Evergrande оголосила дефолт у 2021 році. У період з 21 березня 2022 року до 27 серпня 2023 року торги акціями забудовника в Гонконгу було припинено.

28 серпня, тобто першого дня торгів після 17-місячної паузи, котирування Evergrande впали майже на 87%. Надалі папери зберігали екстремальну волатильність — так, на торгах 6 вересня папери подорожчали більш ніж на 80%.

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Загальна сума зобов'язань компанії на кінець червня цього року становила 2,39 трлн юанів ($327,8 млрд поточного курсу). Планувалося, що рішення щодо реструктуризації боргу буде ухвалено у вересні, проте Evergrande раніше цього місяця перенесла термін на жовтень.