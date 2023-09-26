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26 вересня 2023, 13:01 Читать на русском

Акції Evergrande впали другий день поспіль після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями

Акції китайської Evergrande Group впали другу сесію поспіль, знизившись на 8% після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями. Про це повідомляє Reuters.

Акції китайської Evergrande Group впали другу сесію поспіль, знизившись на 8% після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями.
Фото: nerukhomi.ua

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Основний внутрішній підрозділ Evergrande, Hengda Real Estate Group, заявив пізно ввечері 25 вересня на Шеньчженьській фондовій біржі, що не зміг виплатити основну суму і відсотки за облігаціями на суму 4 млрд юанів ($547 млн), які повинні були бути виплачені до 25 вересня.

Ця новина з'явилася після того, як на вихідних Evergrande заявила, що не може випустити нові боргові зобов'язання через триваюче розслідування щодо Hengda, в результаті чого ціна акцій Evergrande впала на 22% в понеділок.

Hengda заявила, що буде вести активні переговори з власниками облігацій з метою якнайшвидшого досягнення рішення, одночасно працюючи над вирішенням боргових ризиків і захистом прав та інтересів кредиторів.

Пропущений платіж є ще однією невдачею для Evergrande, яка пережила одну кризу за іншою після того, як її фінансові проблеми стали надбанням громадськості в 2021 році, а пізніше того ж року вона оголосила дефолт за своїми борговими зобов'язаннями.

Evergrande шукає схвалення кредиторів на свої пропозиції щодо реструктуризації боргу на суму $31,7 млрд, що включає облігації, заставу та зобов'язання зворотного викупу.

Згідно з планом, оприлюдненим у березні цього року, Evergrande запропонувала кредиторам різні варіанти, включаючи обмін частини їхніх боргових зобов'язань на нові облігації з терміном погашення від 10 до 12 років.

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Нагадаємо

Evergrande оголосила дефолт у 2021 році. У період з 21 березня 2022 року до 27 серпня 2023 року торги акціями забудовника в Гонконгу було припинено. 28 серпня, тобто першого дня торгів після 17-місячної паузи, котирування Evergrande впали майже на 87%. Надалі папери зберігали екстремальну волатильність — так, на торгах 6 вересня папери подорожчали більш ніж на 80%.

Загальна сума зобов'язань компанії на кінець червня цього року становила 2,39 трлн юанів ($327,8 млрд поточного курсу). Планувалося, що рішення щодо реструктуризації боргу буде ухвалено у вересні, проте Evergrande раніше цього місяця перенесла термін на жовтень. У компанії пояснили це бажанням дати власникам боргових зобов'язань більше часу на план реструктуризації.

Джерело: Мінфін
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