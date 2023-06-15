Включення рф до «чорного списку» Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) посилить за всіма напрямами вже застосовані і прийняті санкційні пакети проти агресора. Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив на брифінгу у четвер, 15 червня.
Україна працює над включенням рф до «чорного списку» FATF — НБУ
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«Спільними зусиллями всієї української команди вдалось досягти значного прогресу в питані, пов'язаного із включенням росії до «чорного списку» (FATF — ред.). Проміжний результат був доволі відчутним. На сесії, яка відбулася у лютому 2023 року, членство рф у FATF було призупинено.
Однак ми вважаємо, що цього недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб на пленарній сесії FATF, яка відбудеться 19−22 червня, було ухвалено рішення про включення росії до «чорного списку», — зазначив Пишний.
Він наголосив, що Національний банк посилив аргументи з якими звертались до організацій і уряд, і Міністерство фінансів.
«Зі свого боку я підписав листи на керівників центральних банків, а також провів двосторонні зустрічі і діалоги. У цих листах ми надали повне юридичне обгрунтування доказів, відповідну юридичну позицію, яка дає, на нашу думку, необхідність включити росію до «чорного списку».
Це суттєво посилить по усіх напрямах уже застосовані і прийняті санкційні пакети, а також буде гідною відповіддю на останні терористичні атаки, на екоцид, на вбивства цивільного населення, які здійснює рф", — наголосив голова НБУ.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в лютому 2023 року група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF) безстроково призупинила членство російської федерації.
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