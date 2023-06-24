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24 червня 2023, 11:14 Читать на русском

FATF не внесла Росію до «чорного списку»

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) відмовилася включати Росію до «сірого» або «чорного» списків, що б ще більше ізолювало російську економіку. Про це йдеться у пресрелізі за підсумками пленарного засідання FATF, яке відбулося 21−23 червня у Парижі.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) відмовилася включати Росію до «сірого» або «чорного» списків, що б ще більше ізолювало російську економіку.
Фото: facebook.com/theFATF

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Згідно із повідомленням, за підсумками засідання «чорний» список країн, який встановлює FATF, не змінився. До нього, як і раніше, входять Північна Корея, Іран і М’янма.

До «сірого"списку країн, які підлягають посиленому моніторингу, внесли Камерун, Хорватію та В'єтнам.

Водночас FATF визнала, що воєнне вторгнення РФ в Україну суперечить принципам організації.

«FATF знову висловлює глибокі співчуття народу України у зв’язку з безпідставною втратою людських життів і руйнуванням інфраструктури та суспільства в результаті триваючого військового вторгнення РФ в Україну. Агресивна війна Російської Федерації проти України продовжує суперечити принципам FATF щодо сприяння безпеці, безпеці та цілісності світової фінансової системи та зобов’язанням щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, за якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF», — йдеться у повідомленні FATF.

Реакція Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України не погоджується з рішенням FATF не вживати подальших заходів проти Росії, попри збільшення кількості порушень стандартів FATF.

«FATF було відомо про збільшення кількості порушень з боку Росії, але на пленарному засіданні, яке відбулося в Парижі цього тижня, було прийнято рішення не вносити країну до „чорного списку“. Міністерство фінансів розуміє складність досягти консенсусу серед широкого кола членів FATF. Однак існує ризик, що це рішення може спровокувати Росію ще більше підривати глобальну фінансову безпеку», — заявили у Мінфіні.

Читай те також: Україна працює над включенням рф до «чорного списку» FATF — НБУ

Міністерство вказує, що після призупинення членства Росії в FATF у лютому 2023 року вона активізувала діяльність, пов'язану з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, а також ухиленням від санкцій.

Зокрема, за цей час Кремль поглибив співпрацю з державами, внесеними до «чорного списку» FATF: торгівля зброєю та паливом з Північною Кореєю всупереч санкціям ООН, побудова міцніших зв'язків з Іраном, продаж винищувачів, купівля безпілотників для атак на Україну та співпраця банківських систем двох країн.

«Росія чітко відповідає критеріям для внесення до „чорного списку“, і ми не згодні з рішенням FATF не включати її до нього. Необхідна консолідована позиція міжнародної спільноти, щоб протистояти загрозі цілісності світової фінансової системи з боку Росії та змусити її відмовитися від кричущих порушень міжнародних норм та стандартів FATF. Кожного дня, коли ми не діємо належним чином, ми тим самим провокуємо подальший хаос і руйнування», — заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в лютому 2023 року група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF) безстроково призупинила членство російської федерації.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
yarg
yarg
24 червня 2023, 11:26
#
А когда Пригожин президентом станет — не передумают ?
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Qwerty1999
Qwerty1999
24 червня 2023, 12:34
#
Им пофиг кто президент…
Главное — российское бабло…
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Exba
Exba
24 червня 2023, 12:42
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Так, а смысл тогда? Вариант смещения Путина всех устроит. Наоборот, можно будет вести речь о нормализации отношений. А то, что Пригожин сидел, так не первый президент-сиделец. Будет в одном ряду с Валенсой, Януковичем и Манделой.
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0
Lamo
Lamo
24 червня 2023, 13:01
#
Який там зараз курс в обмінниках, хто знає? =))
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