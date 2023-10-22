Німеччина виділить додаткові 200 млн євро на відновлення України. Про це сказав держсекретар Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт під час візиту в Київ 20 жовтня, передає Укрінформ.
Німеччина виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України
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На що підуть кошти
«Гроші призначені на освіту, охорону здоров’я та постачання питної води, а також на реконструкцію міст», — заявив Фласбарт.
За інформацією Фласбарта, Міністерство виділило близько 1 млрд євро на цивільну підтримку з початку російської загарбницької війни в лютому 2022 року.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков написав про зустріч у соцмережі Х: «Ми розглянули основний прогрес у нашій співпраці та обговорили потенційні плани. Серед головних тем: організація Ukraine Recovery Conference 2024 року в Берліні, впровадження більш енергоефективних і зелених технологій під час реконструкції України, розширення та зміцнення нашої спільної роботи через Multidonor Coordination Platform».
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», з початку повномасштабного вторгнення росії уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу у розмірі $1,55 млрд. Більшість фінансування отримали у вигляді грантів.
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