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22 жовтня 2023, 10:22 Читать на русском

Німеччина виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України

Німеччина виділить додаткові 200 млн євро на відновлення України. Про це сказав держсекретар Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт під час візиту в Київ 20 жовтня, передає Укрінформ.

Німеччина виділить додаткові 200 млн євро на відновлення України.
Фото: depositphotos

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На що підуть кошти

«Гроші призначені на освіту, охорону здоров’я та постачання питної води, а також на реконструкцію міст», — заявив Фласбарт.

За інформацією Фласбарта, Міністерство виділило близько 1 млрд євро на цивільну підтримку з початку російської загарбницької війни в лютому 2022 року.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков написав про зустріч у соцмережі Х: «Ми розглянули основний прогрес у нашій співпраці та обговорили потенційні плани. Серед головних тем: організація Ukraine Recovery Conference 2024 року в Берліні, впровадження більш енергоефективних і зелених технологій під час реконструкції України, розширення та зміцнення нашої спільної роботи через Multidonor Coordination Platform».

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з початку повномасштабного вторгнення росії уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу у розмірі $1,55 млрд. Більшість фінансування отримали у вигляді грантів.

Джерело: Мінфін
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