Міжнародні партнери надали українським підприємцям понад 4 мільярди євро підтримки

За різними програмами міжнародні партнери надали українським підприємцям понад 4 млрд євро підтримки. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, 20 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.