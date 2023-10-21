За різними програмами міжнародні партнери надали українським підприємцям понад 4 млрд євро підтримки. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, 20 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Міжнародні партнери надали українським підприємцям понад 4 мільярди євро підтримки
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«Наші союзники також підтримують український бізнес та економіку. За різними програмами міжнародні партнери надали українським підприємцям понад 4 млрд євро підтримки», — зазначив Шмигаль.
Хто надав найбільше коштів
За його словами, найбільше коштів українському бізнесу надали:
- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР),
- Європейський інвестиційний банк (ЄІБ),
- Міжнародна фінансова корпорація,
- державний банк уряду Німеччини,
- Агентство США з міжнародного розвитку.
Джерело: Мінфін
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